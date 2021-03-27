拜登重砲譴責飛彈試射　北韓高官：侵犯自衛權視同挑釁

▲拜登在記者會上針對北韓試射彈道飛彈發表看法。（圖／路透社／達志影像）



實習記者陳妙津／綜合報導

據北韓中央通信社（KCNA）27日報導，北韓高官李炳哲（Ri Pyong Chol）表示，美國總統拜登譴責北韓試射兩枚飛彈的言論，「是對我國自衛權的侵犯及挑釁」，若美國仍繼續不深思熟慮後果就抨擊，未來就要小心了。

路透社報導，執政北韓勞動黨中央委員會書記李炳哲（Ri Pyong Chol）表示，本次飛彈試射是為了對抗南韓和美國聯合軍演及先進武器所構成的威脅，屬於自我防衛，「美國執政者稱我國行使自衛權是違反聯合國『決議』，還公然表露根深柢固的敵意，這些言論對我方是明目張膽的挑釁。我認為美國新政府一開始起步就走錯了」。

▲▼北韓官媒公開3月25日試射2枚新型戰術誘導飛彈畫面，據稱其飛行600公里。（圖／達志影像）



據《路透社》報導，日本首相菅義偉指稱，北韓25日發射2枚彈道導彈，落在日本專屬經濟海域（EEZ）之外，已經違反聯合國安全理事會決議，已對地區和平與安全構成威脅。而北韓聲稱純粹在測試搭載固體火箭發動機的新型「戰術導向發射體」。

美國總統拜登對此在就任後首場記者會上痛批，北韓此舉違反安理會決議，使周邊局勢緊張，若無視警告再犯，美國也將做出相應舉措。

白宮先前表示，美國對北韓政策的檢討已邁入「最後階段」，但拒絕置評。雖然美國國務院也沒有立即回應記者的置評要求，不過國務院發言人波特（Jalina Porter）稍早被問及北韓此次試射行動是否會影響政策檢討時，再次出言譴責北韓的試射行動「破壞穩定」。