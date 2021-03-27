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日本首例！埼玉縣通過「手扶梯禁止行走」條例　導正靠邊站習慣

上升手扶梯。（圖／翻攝自CC0圖庫）

▲ 埼玉縣立法路立法呼籲搭手扶梯不行走。（圖／取自CC0圖庫）

文／中央社東京27日綜合外電報導

有鑑民眾在電扶梯上行走易造成意外，日本埼玉縣議會通過不附罰則的條例，盼導正民眾長年來搭乘電扶梯讓出單邊供行走的習慣，業者也呼籲搭乘電扶梯應「緊握扶手、站立不動」。

日本朝日新聞報導，埼玉縣議會全體會議26日在多數出席議員贊成下，表決通過電扶梯禁止行走條例，待宣導期結束後，預計今年10月1日起實施。

提案的埼玉縣議會最大派別、自民黨縣議會黨團表示，這樣內容的條例是全日本首例。

條例正式名稱為「關於促進安全利用埼玉縣電扶梯條例」，包括平面電動步道在內的縣內所有電扶梯，使用者在使用時必須站立不動，電扶梯管理者也有義務宣導周知。

條例明定，埼玉縣政府對宣導周知不充分的管理者，可以給予必要的指導、建議及勸告；但對於違反條例的使用者與管理者，並沒有規定罰則。

提案理由主要是電扶梯事故層出不窮。包括電梯及電扶梯等升降機業者組成的日本電梯協會調查，在電扶梯上行走導致跌倒的「搭乘方式不佳」意外，從2018年1月到2019年12月間，在全日本共發生805起。

由於電扶梯的設計並不是設想讓人在上面行走，日本電梯協會呼籲，搭乘電扶梯時應「緊握扶手、站立不動」。（譯者：黃名璽／核稿：陳亦偉）

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