拆100座村民祖墳建自家宗祠　安徽流氓4兄弟涉刑案122起重判25年

▲劉氏4兄弟將安徽蚌埠的小村莊打造成自家的黑色豪門企業。（圖／翻攝央視）

記者魏有德／綜合報導

安徽蚌埠新城口村的劉氏4兄弟以盜採礦石為業，4人還分別擔任省市人大代表及政委，在村內橫行無阻。為建立自家宗祠，劉氏兄弟將村民的100多座祖墳全部強行遷走，村民多敢怒不敢言。直至2018年，大陸公安部全國掃黑行動才揪出劉氏兄弟，經查，4人涉及的刑案高達122起，警方共逮捕105人，黑幫成員35人。

▲從空中鳥瞰劉氏兄弟宗祠，整座建築採三進式，十分氣派。（圖／翻攝央視）

《央視》報導，安徽省蚌埠市新城口村從2004年起，大規模、有組織的非法採礦就瘋狂上演，村民們的日子從此變成了煙塵四起、難見天日，苦不堪言。在這裡開山採石的第一大戶是劉氏四兄弟，老二劉兆本已經在村裡當了十幾年的村支書，同村的老百姓住著危樓，靠山吃山的劉氏四兄弟卻家財雄厚。

走進佔地30畝的劉氏宗祠，就是劉氏兄弟私人家產之一，從空中鳥瞰，一條筆直的水泥道路直通宗祠大門，周圍則是一片綠油油的農村恬適景象，由三進殿組成的劉氏宗祠飛檐斗拱，看起來十分莊嚴氣派。然而，這座雄偉宗祠的背後，卻是劉氏兄弟將把民們在這裡的100多座祖墳全數強行遷走而建成。

▲村委會被劉氏4兄弟的家包圍著，任何風吹草動都可以掌握。（圖／翻攝央視）

此外，在新城口村裡，劉氏兄弟的觸手更是伸向各個角落，老大劉兆水的家正對著村委會的大門，三兄弟的家也都緊挨著，將村委會團團圍住，村民前往村委會辦事，往往很難找到擔任13年村支書的劉兆本，事情當然也一拖再拖。

村內政治環境被劉氏兄弟層層把持的情況下，四兄弟中的老大劉兆本當上省人大代表、老二為市人大代表、老三則是市政協委員。劉氏兄弟隻手遮天數載後，終於被大陸公安部門盯上，成為掃黑除惡的首要目標。

最終，劉氏四兄弟於2019年底，因組織、領導黑社會性質團體、非法採礦、聚眾鬥毆、敲詐勒索等22項罪名，分別被判處25年至20年不等的有期徒刑，並處沒收個人全部財產。

