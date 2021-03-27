激省超過5千！萬國通路推帛琉款行李箱　家樂福4分店限量30個開賣

▲家樂福搶攻帛琉旅遊泡泡商機。（資料圖／記者李毓康攝）

記者林育綾／綜合報導

家樂福搶攻帛琉旅遊泡泡商機，與知名行李箱品牌萬國通路合作，推出4款帛琉自然海洋生態設計款行李箱，原價6380，如今推出秒殺排隊價999元，3月28日上午10點在指定量販店開賣，分別為內湖店、經國店、文心店、鼎山店，每店限量30個，等於只有120位幸運消費者可買到！

近期國際航線帛琉開放成為關注焦點，家樂福特別與國內最大行李箱製造商「萬國通路」聯手，推出4款「帛琉自然海洋生態設計款行李箱」，分別為潛進帛琉、帛金樂遊、南洋泡泡、珊瑚魚海，不僅是獨家設計，每款行李箱皆擁有獨一無二的打印製造編碼。

▲家樂福與萬國通路聯手，推出4款「帛琉自然海洋生態設計款行李箱」，原價6380元，限量秒殺價999元。（圖／業者提供）

設計款行李箱原市售價6380元，現在只有120位幸運消費者可用999元購得，3/28（日）上午10:00在家樂福指定量販分店開賣，每店限量30個，銷售分店包括：家樂福內湖店，家樂福經國店，家樂福文心店，家樂福鼎山店。

▲愛買量販推出全館限定2日「放大價！享9折」、「10大品類滿額現折」活動。（圖／業者提供）

另外愛買量販則看準清明連假報復性旅遊商機，推出全館限定2日「放大價！享9折」活動，3/27(六)、3/28(日)會員全館單筆結帳金額「滿1500元享9折」，還有現金券回饋，單筆滿1500元回饋150元，單筆滿2500元回饋250元，最高送300元。

▲同步推出10大品類限時滿額優惠。（圖／業者提供）

同步還推出「10大品類滿額現折」活動，包括「髮類商品滿300元現折50元」、「生理用品滿300元現折30元」、「衣物洗劑滿300元現折30元」、「驅蚊防蟲商品滿250元現折30元」、「鞋類商品滿2000現折200元」、「寢具滿2000元送200元」、「鍋具/保鮮盒/保鮮膜/保鮮袋滿1500元送150元」、「塑膠衣物收納用品滿1500元送150元」、「延長線滿399元現折30元」、「LED/螺旋燈泡滿399元現折30元」。

▲愛買響應世界關燈日。（圖／業者提供）

愛買也首度加入「世界關燈日」國際性環境保護運動，由世界自然基金會(WWF)發起的「地球一小時」(Earth Hour)，將於今（27）日20:30~21:30關掉不影響營業的大樓外觀燈、招牌燈及裝飾燈等，以實際行動示範節約能源。

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