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Clearview AI與美國移民海關局簽下658萬訂單　但仍面臨觸犯隱私指控

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▲AI面部辨識有觸犯隱私法問題。（圖／THE VERGE）

▲AI面部辨識有觸犯隱私法問題。（圖／THE VERGE）

記者謝仁傑／綜合報導

美國移民與海關執法局（ICE）本週與臉部辨識技術公司 Clearview AI 簽署了一項任務支援的合約，這份價值224,000美元（約新台幣658.5萬元）的訂單提及「Clearview許可證」，並列出了「ICE任務支援達拉斯」作為簽約辦公室。

據《華盛頓郵報》上月報導，ICE 與聯邦調查局一起查閱了州駕駛執照數據庫，但並沒有讓駕駛知情或同意。ICE 因在美國南部邊境的作法而受到批評，其中包括用在將移民兒童與家人隔離，以及無限期拘留難民。

Clearview AI 執行長聲明，「Clearview AI 與國土安全調查局（HSI）達成協議，將技術用於關注兒童剝削的部門並正在進行刑事調查，這能夠此使全國兒童避免受到性虐待和性剝削。」

不過Clearview AI 的臉部辨識技術在執法機構和私人公司中廣泛使用後，一直備受外界關注。因為這項技術透過照片識別人們的身分，導致經常違反平台的規定。目前已經有好幾間科技公司已經向 Clearview 發出停止要求，要求它們刪除從社交媒體中收集的所有數據。

美國公民自由聯盟（ACLU）於5月就對 Clearview 提起訴訟，理由是它違反了《伊利諾州生物識別訊息隱私法》（BIPA），並指控 Clearview 在未經許可的狀況下非法收集伊利諾州公民的訊息。

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