女友讓男同事「進出閨房」還過夜：我需要他的技術

▲遠距離戀愛，女友讓男同事進出宿舍，甚至還有過夜情況。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／趙蔡州報導

一名男網友在臉書社團《匿名公社》表示，他與女友是北南遠距離戀愛，近期卻發現女友與某男同事過度親密，有進出女友宿舍、過夜和出去玩，而且已經被他發現3次了，「問她為什麼不放棄同事，因為有生意需要，女友需要他的技術」，讓他相當無奈「我該怎麼辦」。

原PO說，他與女朋友在一起6年多，由於他在北部工作，女友在南部做生意，只有休假時他才能下去陪伴女友，近期他發現女朋友跟同事有親密對話，而且已經被他發現3次了，同事會進出女友的宿舍吃東西、睡覺及一起出去玩，「每次問女友，都說看同事可憐。

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▲女友表示，需要同事的技術做生意。（圖／達志影像／示意圖）

他後來又問女友，為什麼就是不能與對方切割，才知道因為生意需要，女友需要同事的技術，「她說比較愛我，後來我也都原諒她，直到現在，我的心其實也一直掙扎，放不下手來，這樣的事情有人可以知道怎麼辦嗎，請各位開導我一下吧」。

其他網友看了表示，「什麼技術，床上技術，整個案情就不單純啊，原PO清醒一點好嗎」、「乖，帽子戴好，都這樣還要上來問，不讓你戴讓誰戴」、「所以有利用價值，你綠帽就可以戴的心安理得喔」、「分手，看起來你比較像第三者」、「感覺你才是備胎」、「醒醒吧，你才是第三者」。