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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

政治獻金漏洞？網紅議員一日雙塔「斗內破50萬」超狂　呱吉回應了

邱威傑表示，若以政治獻金處理程序非常麻煩，所有網友的斗內款項他都會全數捐做公益。

圖文／鏡週刊

網紅出身的無黨籍台北市議員邱威傑，擁有個人頻道「呱吉」及由他創辦的網紅頻道「上班不要看」，2頻道合計斗內收益達新台幣150萬餘元，堪稱最會擅長透過網友斗內吸金的政壇公職。

今年1月29日至30日，邱威傑透過「上班不要看」頻道直播他的「一日雙塔」（24小時內從富貴角燈塔騎單車到鵝鑾鼻燈塔）挑戰，一天內共3段直播影片，就獲得斗內收入新台幣52萬餘元，占該頻道成立以來斗內總收益的56％，非常驚人。

台北市議員邱威傑1月30日完成一日雙塔挑戰，直播期間斗內收益就超過50萬元新台幣。（翻攝YouTube）

至於邱威傑「呱吉」個人頻道，斗內總收益達新台幣64萬餘元，共獲得2,941筆網友斗內，平均每筆約新台幣220元。

不過，本刊發現，邱威傑在2018年8月起至11月24日競選台北市議員期間，共有13支直播影片開放網友斗內，獲益逾新台幣4萬元。其中，又以2018年8月30日的「人生晚長EP53：下流的我們 a.k.a 呱吉的政見小電台」直播影片收益最高，當天斗內破新台幣1萬元。

台北市議員邱威傑競選議員期間透過個人頻道直播，共收到上萬元斗內。（翻攝YouTube）

而監察院官網顯示，邱威傑的政治獻金專戶成立於2018年8月28日，邱申報的首筆政治獻金捐款收入是在9月3日，且只有1筆，再來就是1個月後的10月3日。因此邱威傑也涉嫌未將YouTube頻道斗內收益申報政治獻金。

邱威傑表示，他的團隊在競選時曾發現網路斗內可能被認定為政治獻金的問題，但因若以政治獻金處理程序非常麻煩，因此他後來曾在直播中提及，所有網友的斗內款項他都會全數捐做公益，他也可以把捐款明細對外界公布。

根據《政治獻金法》規定，候選人收受政治獻金未於收受後15天內存入專戶、未開立收據、申報不實等狀況，可處新台幣6萬元以上、120萬元以下罰鍰，且監察院有5年追訴處罰期。


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