萬華老飯店變豪宅...住戶怨鶯鶯燕燕出沒　通緝犯躲這裡販毒

▲通緝毒販躲豪宅交易，原以為門禁森嚴警方不易上門，但最後仍被警方當場查獲。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市1名男子因毒品案遭通緝，竟然向另名男子購買大批毒品，自己當起中盤商分裝賣給下游藥腳，且該名男子因通緝身分，專門承租門禁森嚴的大樓，且還會安裝監視器躲避警方查緝，而男子這次落網的地點就在萬華的某知名豪宅。

警方調查，34歲的林姓男子因毒品案遭通緝，為了躲避警方追緝，專挑門禁森嚴且需要磁卡進出的豪宅承租，更在屋外裝設監視器，警方追查下13日前往該豪宅攻堅，當場逮獲林男與另名邱姓男子交易。

警方事後除了在林嫌家中搜出70多公克的安非他命毒品外，又在邱姓男子身上找到120公克的安非他命、1罐液態搖頭丸，訊後將通緝的林男移送台北地檢署歸案，另外陸續將邱姓嫌犯也另依照毒品罪嫌送辦。

警方指出，林姓男子因通緝身分，平時做事小心，為了維生，向邱姓男子購買毒品，再分裝成每公克賣給下游，主要都是透過邱男送毒品來豪宅給林，林在試用後確保品質純正，才會付錢買毒。

林姓男子承租的大樓，原本是萬華知名老飯店改建，變成以套房式的房型為主，但也有3至4房的家庭式格局，每坪初步估計要價60多萬元，但有住戶抱怨，大樓外常有站壁女子出沒，且大樓內常有「不明人士出現」。

警方指出，該大樓除了被查緝過毒品之外，還曾被查獲有應召女子進駐，警方也大舉攻堅逮人，在5日當場查獲負責人以及應召女、嫖客等10人，沒想到事隔8天又逮獲林男與邱男進行毒品交易。

據悉，該豪宅雖然租金相對較高，但一樓有管理員駐守，進出又需要透過磁卡，所以可以說是門禁相當森嚴，相對也恐成為色情、毒品藏匿處所，警方也呼籲「如發現不法，應踴躍向警方報案」。

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