對抗肝臟殺手！中研院揭「細胞自噬新機制」　有助抑制脂肪肝形成

▲中研院研究發現，一種操控細胞自噬（autophagy）的新機制，未來可能有助於對抗脂肪肝。（圖／中央研究院提供）

記者崔至雲／台北報導

脂肪肝是國人常見的肝臟疾病，早期沒有明顯症狀，長期下來卻可能演變為肝炎、肝硬化或肝癌，是不可忽視的肝臟殺手。中央研究院研究團隊發現一種操控細胞自噬（autophagy）的新機制，經動物實驗證明能抑制脂肪肝形成。研究成果已於本(110)年2月發表在國際期刊《自然通訊》(Nature Communications)。

生物化學研究所特聘研究員陳瑞華指出，細胞自噬是細胞的主要資源回收機制，可消除細胞內的老舊廢物，或選擇性地清除細胞內的過多脂肪，即「脂肪吞噬作用」，讓細胞產物在合成、降解、再利用等過程之間維持平衡狀態。研究團隊發現一個名為UBE3C的泛素接合酶與一個名為TRABID的去泛素酶，能共同調控細胞自噬因子VPS34，維繫細胞自噬作用的平衡。



陳瑞華解釋，VPS34因子與細胞自噬作用有關。UBE3C藉分枝型泛素化修飾VPS34蛋白質，導致VPS34降解(degradation)，被分解為小片段，抑制細胞自噬功能。反之，TRABID則去除VPS34的泛素化修飾，使其不被降解，促進細胞自噬。因此，在正常生理狀態下，UBE3C和TRABID宛如一陰一陽，透過共同調控細胞自噬因子VPS34，藉以達到細胞內的恆定狀態。

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研究團隊透過老鼠實驗，以高脂飼料餵食小鼠誘發產生脂肪肝，發現這些小鼠肝細胞內TRABID表現量下降，導致肝臟細胞的自噬作用無法啟動，進而造成脂肪肝。對食用高脂飼料的小鼠注射以腺病毒載體攜帶的TRABID基因，四週後從細胞切片觀察，團隊發現肝臟油脂含量明顯減少，能抑制脂肪肝形成。

目前脂肪肝缺乏有效治療藥物。研究團隊表示，「本研究對於此相關疾病的治療提供新契機，若能研發出提高TRABID表現或其活性的藥物，則可能阻斷脂肪肝的形成，進而預防肝功能異常、肝臟發炎等相關疾病。」

本論文第一作者為本院生化所陳鈺軒博士後研究員，研究團隊包括本院生化所陳光超副研究員、吳昆峯助研究員、林淑妤技師、以及陽明交通大學蔡亭芬教授。研究經費由本院及科技部攻頂計畫共同支持。

