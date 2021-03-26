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看醫生震驚「我是雙陰道」　苦主揭5點嘆：敏感點被分隔島蓋住了

私密處,下體,陰道。（圖／記者李佳蓉攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友日前因念珠菌感染，前往婦產科看診，結果意外得知自己是「雙陰道」，幽默的她除了自嘲是天選之人外，也分享經驗談；同時，還釣出其他苦主，崩潰直呼「敏感點被分隔島蓋住了，根本爽不到啊！」

女網友在dcard提到，上禮拜去婦產科處理念珠菌感染，由於她本身免疫力較弱，每次治好沒多久又復發，無奈的她這回換了一間醫院，沒想到醫生突然告知，「妹妹，妳好像是雙陰道欸，還有可能是雙子宮雙陰道喔！」

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聞言她震驚不已，大嘆「哇靠！我是什麼天選之人啊！這個機率到底有多低？」特殊案例引起廣大女性網友關注，她也以自身情況，回覆大家的問題。

關於生理期的影響，包括量的多寡、經期天數等，雖然擁有同樣情況的其他女生表示，經期量會很大，但原po則透露，「本身貧血，我自己的量反而偏少。」至於行房時，也沒有特別感覺，所以才會到現在才發現。

▲衛生棉,月經,MC,生理期。（圖／記者謝婷婷攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者謝婷婷攝）

分享文就釣出其他苦主，當初她會發現是在「摸摸」的時候，後來到醫院檢查，確定是「雙子宮雙陰道」，她表示，大部分有這樣情況的人，腎會少一顆，但她很幸運的兩顆都在，不過月經量真的很多，「我都要包尿布了，長度夜間都用35公分左右，有時還是會外漏，日間都用28公分比較保險，不然常常得洗內褲，之前最高紀錄一天洗3件。」

至於愛愛方面，她鼻酸直言，「敏感點被分隔島蓋住了，根本爽不到，不過兩個洞可以讓對方享受不同的快感，因為兩邊陰道不一樣大，有一邊比較小，所以男生會覺得特別緊，但就是初夜會痛死。」

Sex 性 做愛 男女 性愛／達志示意圖

▲示意圖，與本文無關。（圖／達志示意圖）

最後，苦主也提到，「有雙子宮雙陰道多少會影響懷孕，因為房間不夠大，早產機率非常高，流產的機率也比別人高1倍。我自己已經在備孕了，可是無套兩年過去，肚子依舊沒有動靜。」

據了解，雙陰道是生殖道畸形中較常見的一種，可能導致不孕，即使妊娠也有流產的可能；另外，也容易合併雙子宮畸形，但對一般性生活影響不大。

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