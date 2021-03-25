IG低調告白術！自介「輸入1行字」秒跳出「我超愛你」　網實測成功

▲IG翻譯竟然藏小巧思可以告白。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者黃可昀／綜合報導

IG已經是現在年輕人必備的社群軟體，不僅能透過IG追蹤喜歡的對象、聊天、觀看限時動態，想不到還可以用來告白！一名網友日前滑IG發現一個神奇的秘密，只要把IG語言調整成英文，接著在自我介紹欄位打上1句話，按下翻譯以後竟然就會變「I love you so much！」

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▲IG告白術。（圖／記者曾筠淇攝）



原PO在Dcard表示，這是他近期才發現的「IG偷偷告白秘術」，步驟非常簡單，將IG語言設定成英文→在個人自介打上「好想出國喔喔喔喔喔」→設定完成後按下自介下方的「See Translation（查看翻譯）」→即可得到一句「I love you so much.（我非常愛你）」。

▲蘋果用戶可從「設定」選擇IG來調整語言。（圖／翻攝自Dcard）



他提醒，此方法的訣竅就是要打好幾個「喔」才會翻譯成功，光是打「好想出國喔」並不會跳出英文的我愛你，不知道這是IG設計的小彩蛋或是bug，想告白的人可以趕快在個人自介玩玩看。

其他網友實測後留言，「成功惹」、「真的欸，只有我會幹這麼無聊的事」、「我的出現一堆愛心」、「已偷偷告白了」、「酷東西」。也有人發現，此方法不只能用在自介上，套用於PO文內容也適用。