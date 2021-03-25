獨／「厭世越南妻」笑臉照曝光！公公曝越南開心婚宴批：全是演的

▲厭世越南妻笑臉照曝光。（圖／李父提供）



地方中心／屏東報導

一名李姓男子花了5年存了70萬元到越南娶老婆，但沒想到，才剛將老婆接回短短6天，對方就趁著半夜離家，還搭上一台陌生車輛，讓他焦急的上網懸賞1萬元「尋妻」。對此，《ETtoday新聞雲》記者獨家訪問到李男父親，他氣憤表示，當初在越南相處開心和樂，但媳婦來到台灣後一切變調，讓他怒批，「這一切都是演的」。

據了解，李男20歲的阮姓妻子來台22天完成各項檢疫後，就於20日凌晨離家，就此失去聯繫，而著急的李男在網路上貼出多張妻子的照片，並開出一萬元的懸賞，就是希望妻子可以平安回來。

▲▼阮女在越南舉辦婚宴時，還不時露出笑容，與在台灣的模樣截然不同。（圖／李父提供）

然而，每一張照片中，阮女始終擺著一張厭世臉，因此讓網友們感到相當好奇。對此，李男也說，妻子來台後就一直對人不理不睬，從未笑過，也不肯說話，他還一度想帶妻子就醫檢查。不過，從兩人結婚拍下的婚紗照可見，當時的阮女表情自然，甚至還不時露出笑顏，不知為何會突然態度丕變。

對此，李男父親也出面受訪表示，當時一家人在越南時，與媳婦的親友見面，大家憶起吃喜宴也都很和氣，而他帶媳婦去夜市買金飾等，過程也都相當歡樂，但沒想到現在卻發生這種事。

李父提到，本來辦3桌要請至親好友，喜帖都發出去了，結果她跑掉，現在還要去取消、跟親友解釋。李父說，懸賞金是他提出，他認為有什麼事，「我們再來解決」，花了一年半的等待，辛苦跑一趟卻這樣，「他是缺錢嗎？一年半的心態改變，我接下來的困難是，婚宴怎麼辦，已經正式登記了」。

李父調閱監視器後發現，阮女往高雄方向離去，而李父也質疑，車主為何半夜在那，而這錢是誰付的，現在媳婦的護照也沒帶走，也讓他不禁思考，「這是惡意的」。

李父表示，照理來說東西都會準備好，而媳婦沒穿鞋子離開是因為會經過二樓，但他就睡在二樓，媳婦睡四樓，要逃跑穿鞋一定會驚動到他。李父怒批，是人蛇集團，「一切都是演戲的，是小女孩一個人演的，還是全家一起演的，還是婚姻仲介公司導演的，還是人蛇集團接應偷渡來，未來要賺錢繼續演的」，為此，李父也希望大家幫忙釐清。

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