審議民主線上會議　公民參與不受疫情、地域影響

▲線上審議會議進行場景。（圖／教育部青年發展署提供）

生活中心／台北報導

促成公眾對政策進行知情而理性討論的「審議民主」，在疫情爆發後，被認為線上審議更加切合時代趨勢，教育部青年發展署進一步推動優化線上審議民主，盼未來參與公共事務不再受到疫情、地域等影響與限制。

疫情影響人們生活型態轉變，凸顯數位治理、網路社會、創新應用的重要性，因此青年署以線上審議之可行性及具體操作模式為背景，透過「109年Let’s Talk討論議題」及「如何透過數位方式（「小校聯盟」、「數位學伴」）改善偏鄉教育資源？」為主題，共辦理5場，每場2小時的審議民主線上會議，邀集審議公民及主持人共14至16位，另安排5位審議觀察員，總共88位民眾參與。

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審議民主線上會議運用數位會議工具、即時通訊軟體，不僅帶動民眾參與線上審議的風氣，也為線上審議增添寶貴的研究成果，形塑青年公共參與文化並實踐數位民主。有關研究結果將於4月底前在青年署官方網站公開，歡迎有興趣的民眾點閱。

此外，為因應線上審議推展，青年署以電玩、打怪等元素，策劃「青年打通關！審議來闖關」免費線上課程，讓學習可以不受時間、空間的限制，輕鬆累積知識，課程教材已於「e等公務園+學習平臺」、青年署「超牆青年E學院」、YouTube頻道以及泛科學院等網路平臺上架。除了線上課程，審議民主實體培訓也將於5月1日至2日在臺北舉辦，18至35歲有興趣的青年夥伴，只要符合報名資格，在4月18日前至https://reurl.cc/mqRxpj報名即可。