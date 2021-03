內部照片曝光！伊朗飛彈炸以色列貨輪　船身佈滿彈孔「繼續航行」

文/中央社

以色列安全官員表示,一艘隸屬以色列公司的貨船今天在阿拉伯海(Arabian Sea)航行時,疑似遭伊朗發射飛彈攻擊,受損並不嚴重,還能繼續航行。

▲以色列貨輪遭伊朗飛彈攻擊。(圖/翻攝自推特/@ELINTNews)



路透社報導,這名要求匿名的官員表示,這艘船航行在坦尚尼亞至印度途中,受到攻擊後仍能持續航行。他未提供進一步細節。

根據以色列「新消息報網站」(Ynet),這艘懸掛賴比瑞亞旗幟的貨船並未受到嚴重毀損;「12頻道」(Channel 12)、以色列媒體N12新聞報導,這艘船屬於以色列海法市(Haifa)的XT Management公司。

以色列政府官員尚未就此置評,路透社也無法連絡上XT Management管理幹部。

海上安全公司Dryad Global指出,儘管無法證實,這艘據稱遭到攻擊的船可能是MT LORI貨櫃輪。

Dryad Global表示,這艘由坦尚尼亞三蘭港(Dar Es Salaam)駛往印度蒙德拉港(Mundra)的貨船完全停止航行並漂流3小時左右,接著以接近原本航行速度繼續前進。

#UPDATE: Initial unconfirmed pictures from the ship that was reportedly hit with an Iranian missile pic.twitter.com/TEUvZdSu32