內部照片曝光！伊朗飛彈炸以色列貨輪　船身佈滿彈孔「繼續航行」

文／中央社

以色列安全官員表示，一艘隸屬以色列公司的貨船今天在阿拉伯海（Arabian Sea）航行時，疑似遭伊朗發射飛彈攻擊，受損並不嚴重，還能繼續航行。

▲以色列貨輪遭伊朗飛彈攻擊。（圖／翻攝自推特／@ELINTNews）



路透社報導，這名要求匿名的官員表示，這艘船航行在坦尚尼亞至印度途中，受到攻擊後仍能持續航行。他未提供進一步細節。

根據以色列「新消息報網站」（Ynet），這艘懸掛賴比瑞亞旗幟的貨船並未受到嚴重毀損；「12頻道」（Channel 12）、以色列媒體N12新聞報導，這艘船屬於以色列海法市（Haifa）的XT Management公司。

以色列政府官員尚未就此置評，路透社也無法連絡上XT Management管理幹部。

海上安全公司Dryad Global指出，儘管無法證實，這艘據稱遭到攻擊的船可能是MT LORI貨櫃輪。

Dryad Global表示，這艘由坦尚尼亞三蘭港（Dar Es Salaam）駛往印度蒙德拉港（Mundra）的貨船完全停止航行並漂流3小時左右，接著以接近原本航行速度繼續前進。

#UPDATE: Initial unconfirmed pictures from the ship that was reportedly hit with an Iranian missile pic.twitter.com/TEUvZdSu32 — ELINT News (@ELINTNews) March 25, 2021

約一個月前，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）指責伊朗在以色列貨船行經阿曼灣（Gulf of Oman）時引發爆炸。

運車船「太陽神光芒號」（MV Helios Ray）在2月25日深夜至隔天早上期間受到水面爆炸攻擊。美國官員表示，船身兩側被炸出破洞。

伊朗當時矢口否認涉及攻擊。伊朗外交部發言人說：「我們堅決否認這項指控。」

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