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報復涉疆制裁！　中國外交部：制裁英國9人4機構

▲▼英國國旗。（圖／CFP）

▲中國外交部宣布對英國9名人員和4個機構實施制裁。（圖／CFP）

文／中央社記者繆宗翰北京26日電

中國外交部今早在官網宣布，對英國9名人員和4個機構實施制裁，報復英國先前以迫害人權為由制裁新疆官員及機構。中國外交部並聲稱中國捍衛國家主權、安全的決心堅定不移。

中國外交部稱，自即日起禁止有關人員及其直系家屬入境中國（包括香港、澳門），凍結其在中國財產，禁止中國公民及機構與其交易。中方保留採取進一步措施的權利。

根據中國外交部官網新聞稿，被制裁的9人包括4名現任英國國會下議院保守黨議員、保守黨前黨魁史密斯（Iain Duncan Smith）、上議院議員艾爾頓勳爵（David Alton），以及3名英國律師。

被制裁的4個機構則為英國國會「中國研究小組」（China Research Group）、保守黨人權委員會（Conservative Party Human Rights Commission）、「維吾爾獨立法庭」（Uyghur Tribunal）、艾瑟克斯園大律師事務所（Essex Court Chambers）。

中國外交部聲稱，上述人員與機構「惡意傳播謊言和虛假信息」。

中國外交部並指控英方「基於謊言和虛假信息，以所謂新疆人權問題為藉口對中國有關個人和實體實施單邊制裁，公然違反國際法和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政，嚴重損害中英關係」。

新聞稿最後提到，中方維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，「正告英方不要在錯誤的道路上越走越遠。否則，中方將做出進一步堅決的反應」。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）22日出訪歐洲，隨即聯合歐盟、加拿大和英國制裁新疆官員。這是美國總統拜登（Joe Biden）上任後，西方國家首次採取這類協調行動反制中國。

中國副外長秦剛23日為此召見英國駐中國大使吳若蘭（Caroline Wilson），譴責英國以新疆人權問題為由制裁中國官員。秦剛還說，中國「將對英方錯誤行徑作出必要、正當反應」。

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