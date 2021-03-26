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拜登闡明中國政策「競爭不對抗」硬中帶軟　問責台港議題

▲▼美國總統拜登與中國國家領導人習近平，拜登習近平。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統拜登與中國國家領導人習近平。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者江今葉華盛頓25日專電

美國總統拜登（Joe Biden）今天闡明中國政策主軸是競爭不對抗，問責中國在新疆、香港、台灣、南海的行為以聯合其他民主盟國為基礎；競爭之道則來自自我發展，並要中國遵循國際規範。

拜登今天召開上任2個多月來第一場記者會，約一個小時時間回答10位記者提問。媒體焦點幾乎全放在邊界非法移民、國會議事規則與投票權改革等內政議題，外交政策僅觸及阿富汗撤軍、北韓試射飛彈，以及外界高度關注的中國政策。

儘管拜登在闡述中國政策時，指責中國侵犯人權，要求中國遵守國際規範，也表明不會漠視中國在新疆、香港、台灣、南海等地的行為。但基本上拜登的中國政策和前總統川普（Donald Trump）任內後期相比，調性相對溫和。

在7分鐘的答覆中，拜登首先談到的是他跟中國國家主席習近平兩人在各自都仍是副手時，多次私下「詳實、直率」的對話。言下之意是他對習近平有相當的了解。

然而，紅二代出身的習近平從小沈浸在中共明爭暗鬥的政壇混水中，又經歷過文革洗禮。就算他和拜登兩人是在僅有各自口譯在身邊下交談，但當時習近平身為中共二把手，深知槍打出頭鳥、明哲保身、韜光養晦之道。在擔心隔牆有耳的情況下，很難想像他會直言不諱地大談自己的治國理念。拜登當時對習近平的了解有多真實，是一大問號。

相較於因為干預美國大選、冷酷對付政敵而大罵俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）是劊子手，面對中國在新疆大設集中營關押維吾爾少數族裔、打壓香港民主、軍事威脅台灣等行為，拜登並未口出惡言，只說習近平「骨子裡沒有半點民主」。這對統管全球最大共產社會的習近平而言，或許還會被認為是讚美之詞。

但這並非意味拜登不打算向中國問責，只是他會尋求民主盟國共同合作，要求中國遵守國際規範，公平競爭、公平貿易。

這一點從日前美國聯合英國、歐盟、加拿大等國對中國在新疆迫害人權祭出制裁措施可以看見，未來美國採取聯合其他民主盟國，以迫使中國回到國際秩序正軌政策。至於要如何迫使中國遵守國際規範，拜登並未詳述。

面對中國，拜登並未將中國視為美國首要敵手，而是主張「競爭而不對抗」；拜登多次表明和中國在氣候變遷、核武不擴張等議題攜手合作的意願，這也讓對抗戰略更加不可能。但拜登團隊必須小心謹慎，避免中國利用合作換取私利、試圖營造具有中國特色的國際秩序。

►Podcast《宇宙人外信》中英日韓四聲道聊時事

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