味王董座涉私吞、逃稅逾12.5億！北檢命180萬交保　深夜籌無保金

▲大洋僑果、味王公司董事長陳清福。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松、莊智勝／台北報導

水果大王陳查某創立的大洋僑果集團，爆發經營權紛爭，目前主導集團經營的老臣陳清福，以及陳月鳳、陳榮祥、陳玲玲3姊弟，被陳查某第三代檢舉，涉嫌私吞販售水果的貨款。檢調清查陳清福等人從2013年起，將10多億元直接匯入私人帳戶，至今流向不明，還涉嫌逃漏稅2.5億元；調查局昨約談11人到案，北檢訊後諭令陳清福180萬元交保，但陳籌措保釋金無果，最終只能留置法警室過夜。

據了解，陳查某是最早把香蕉外銷日本的商人，曾為台灣五大富豪之一，他和第二代先後建立起了大洋僑果集團，接棒的長子穎川建忠在失智前，陸續把事業交給4大老臣，其中陳清福除了是大洋僑果董事長，也是味王公司董事長。

檢調獲報，陳清福等老臣與公司財務員工，涉嫌利用賣水果給國內盤商時，不開立、收取發票等交易憑證的陋習，不但未開立足額或與實際銷售情形不符發票、銷貨憑證，還要求盤商除將部分貨款直接或間接匯陳清福、董事陳榮祥及監察人陳玲玲的銀行帳戶，或由員工收取現金、票據後，直接存進指定帳戶。

檢察官黃嘉妮指揮調查局台北市調處統計，從2013年到2019年間，大洋僑果集團流入陳清福等人銀行帳戶內的款項，約有10億多元去向不明，估計逃漏稅額約2.5億元，懷疑全案涉及業務侵占以及違反《稅捐稽徵法》，25日兵分6路展開搜索，並約談陳清福等老臣與員工等多名被告到案。

經調查後，北檢原諭令陳清福200萬交保、林德盛150萬交保、陳月鳳100萬交保，惟3人整晚籌不出保金，最後檢方調降保額，改為陳清福180萬、林德盛120萬、陳月鳳80萬，但由於當時銀行早已打烊，3人無處提款，最終仍是籌措保金無果，只能留待法警室過夜；而其他被告則遭裁定10萬到35萬元不等交保，或是請回。