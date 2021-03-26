　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

味王董座涉私吞、逃稅逾12.5億！北檢命180萬交保　深夜籌無保金

▲▼大洋僑果侵佔逃漏稅案，董事長陳清福。（圖／記者劉昌松攝）

▲大洋僑果、味王公司董事長陳清福。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松、莊智勝／台北報導

水果大王陳查某創立的大洋僑果集團，爆發經營權紛爭，目前主導集團經營的老臣陳清福，以及陳月鳳、陳榮祥、陳玲玲3姊弟，被陳查某第三代檢舉，涉嫌私吞販售水果的貨款。檢調清查陳清福等人從2013年起，將10多億元直接匯入私人帳戶，至今流向不明，還涉嫌逃漏稅2.5億元；調查局昨約談11人到案，北檢訊後諭令陳清福180萬元交保，但陳籌措保釋金無果，最終只能留置法警室過夜。

據了解，陳查某是最早把香蕉外銷日本的商人，曾為台灣五大富豪之一，他和第二代先後建立起了大洋僑果集團，接棒的長子穎川建忠在失智前，陸續把事業交給4大老臣，其中陳清福除了是大洋僑果董事長，也是味王公司董事長。

檢調獲報，陳清福等老臣與公司財務員工，涉嫌利用賣水果給國內盤商時，不開立、收取發票等交易憑證的陋習，不但未開立足額或與實際銷售情形不符發票、銷貨憑證，還要求盤商除將部分貨款直接或間接匯陳清福、董事陳榮祥及監察人陳玲玲的銀行帳戶，或由員工收取現金、票據後，直接存進指定帳戶。

檢察官黃嘉妮指揮調查局台北市調處統計，從2013年到2019年間，大洋僑果集團流入陳清福等人銀行帳戶內的款項，約有10億多元去向不明，估計逃漏稅額約2.5億元，懷疑全案涉及業務侵占以及違反《稅捐稽徵法》，25日兵分6路展開搜索，並約談陳清福等老臣與員工等多名被告到案。

經調查後，北檢原諭令陳清福200萬交保、林德盛150萬交保、陳月鳳100萬交保，惟3人整晚籌不出保金，最後檢方調降保額，改為陳清福180萬、林德盛120萬、陳月鳳80萬，但由於當時銀行早已打烊，3人無處提款，最終仍是籌措保金無果，只能留待法警室過夜；而其他被告則遭裁定10萬到35萬元不等交保，或是請回。

ET快訊
LINE預告終止「號碼登入」！帳號未轉移貼圖、好友全消失
快訊／護理師爬山遭搶「穿內褲綁樹頭」　第2搶匪落網
「台積電股價很快V型反轉」　英特爾搞錯方向了！專家曝3原因
快訊／長榮擱淺最新衛星照曝光！　專家透露「最快解放時間」
蜜臀外露！絲襪正妹「專給老人看」　鹹濕發文：男同事興奮整天

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／護理師遇搶…遭押往金龍山「穿內褲綁樹頭」！第2搶匪落網

味王董座涉私吞、逃稅逾12.5億！北檢命180萬交保　深夜籌無保金

47刀殺女友遭求死！台大宅王「越判越輕」　關鍵原因曝光

台大宅王「討無分手炮」街砍女友47刀　脫內褲吻下體震驚全台

林森錢櫃唱《再見煙火》聞到煙火　將軍兒包廂等死：自覺悲哀邊緣

台江大道「6死車禍段」驚傳自撞　老司機揪肇事元兇！網嚇籲普渡

碰！疑行動電源爆炸　五股男左手掌炸成碎肉「只剩1根手指」

台北港凌晨大火！剛下班就燃燒　3輛全新車變廢鐵

照顧腦麻女兒50年！78歲父深夜崩潰殺人　長子出庭淚求輕判

五股凌晨驚傳爆炸！鄰驚27歲男「手指炸剩1根」　消防幫撿斷肢

信「一晚戰四攤」醉癱辣妹胸前取暖！　酒後靠胯間…十指交纏全被拍

夫盼落跑的「憤怒鳥新娘」回家　她用口紅塗衛生棉裝月經拒行房

越南「憤怒鳥新娘」6天就落跑！　純情男懸賞1萬元尋妻：擔心她

薔薔合體鳳梨叔薯...阿虎：有點吃醋！　擺脫禿頭！他自喻是「火雲邪神→奶油小生」

被聯結車擦撞「失控跌落大圳溝」 轎車泡水...駕駛抱狗站車頂求救

蜜袋鼯寶寶出生1個月媽媽過世！　僅2.7公克重...大口喝奶奮力存活

周興哲收校花私訊「歌是為我寫的嗎？」　「霸氣回覆」全場鼓掌..婁峻碩：Respect！

國道衝撞驚魂...白車1move躲過 後2車「保持安全距離」幸逃死劫！

金素妍嫁給惡魔慘遭「皮鞭暴打」　囚禁密室「牆上還有遺照」聯手柳真復仇！

長榮貨輪擱淺蘇伊士...卡百艘船 專家：趁漲潮脫困！錯過再等14天

快訊／護理師遇搶…遭押往金龍山「穿內褲綁樹頭」！第2搶匪落網

味王董座涉私吞、逃稅逾12.5億！北檢命180萬交保　深夜籌無保金

47刀殺女友遭求死！台大宅王「越判越輕」　關鍵原因曝光

台大宅王「討無分手炮」街砍女友47刀　脫內褲吻下體震驚全台

林森錢櫃唱《再見煙火》聞到煙火　將軍兒包廂等死：自覺悲哀邊緣

台江大道「6死車禍段」驚傳自撞　老司機揪肇事元兇！網嚇籲普渡

碰！疑行動電源爆炸　五股男左手掌炸成碎肉「只剩1根手指」

台北港凌晨大火！剛下班就燃燒　3輛全新車變廢鐵

照顧腦麻女兒50年！78歲父深夜崩潰殺人　長子出庭淚求輕判

五股凌晨驚傳爆炸！鄰驚27歲男「手指炸剩1根」　消防幫撿斷肢

一夕間隊友全換了！　魔術羅斯傻眼「我竟變全隊最資深」

實況主男友「牽手照宣主權」喊舒子晨：老婆！交往1年…結婚進度曝

拜登上任後首次　美台簽合作備忘錄「強化海巡合作」

航海王揚帆「陽明去年大賺119億」　擬辦理現金增資30億元

歐陽娜娜登央視喊「不要忘根」　蘇貞昌：很多人不知道是怎樣

早餐愛嗑麵包...害變胖、精神差！專家曝「5大地雷款」油糖量爆表

美眾院「大讚台灣貢獻」　外委會通過挺台參與WHO法案

嘉縣清明連假主打親子遊程　12處山海平原人氣景點親身體驗　

中國獵巫全球化！ 謝金河點名「特斯拉危險了」

股匯不同調！新台幣早盤貶逾1分　來到28.622元

妻員工旅遊！「解放比基尼」美炸 他卻1打2怨念深...網：根本炫耀

社會熱門新聞

獨／落跑越南妻「口紅塗衛生棉」拒行房

19歲男撞爛500萬保時捷　爸現場苦笑

五股凌晨驚傳爆炸　鄰驚27歲男「手指炸剩1根」

越南老婆「厭世臉」落跑　台男癡情等她回來

獨／厭世越南妻笑臉照曝光！公公怒批：全都是演的

「厭世臉」越南妻結婚照曝！

鮮肉女裝接客　下體被摸遭打槍

男自願送女友賣淫　真愛不起訴

台江大道「6死車禍段」驚傳自撞　老司機揪肇事元兇

五股凌晨驚傳爆炸聲　27歲男手指炸剩碎肉

建中生尋妹…連戰子幫忙　尋獲已成屍

照顧腦麻女50年　父深夜崩潰殺人

台北港凌晨火警！　3輛全新車陷火海

快訊／護理師遇搶！第2搶匪落網

更多熱門

相關新聞

涉逃稅2.5億　大洋橋果董座移送北檢

涉逃稅2.5億　大洋橋果董座移送北檢

水果大王陳查某創立的大洋橋果集團，爆發經營權紛爭，目前主導集團經營的老臣陳清福，以及陳月鳳、陳榮祥、陳玲玲3姊弟，被陳查某第三代檢舉，涉嫌私吞販售水果的貨款，檢調清查陳清福等人從2013年起，將10多億元直接匯入私人帳戶，至今流向不明，還涉嫌逃漏稅2.5億元，陳清福等人因涉嫌業務侵占等罪，25日晚間移送北檢複訊。

即／大洋橋果爆老臣吞10億　涉逃漏稅2.5億

即／大洋橋果爆老臣吞10億　涉逃漏稅2.5億

全聯擺出復古飲！他秒抓2罐：喝童年回憶

全聯擺出復古飲！他秒抓2罐：喝童年回憶

疫情帶動味王H1快餐銷售年增六成　擴建廠房力拚增產五成搶市

疫情帶動味王H1快餐銷售年增六成　擴建廠房力拚增產五成搶市

復古達人翻攝圖鑑接案挨告　開庭閉門協商

復古達人翻攝圖鑑接案挨告　開庭閉門協商

關鍵字：

味王大洋僑果陳清福

讀者迴響

熱門新聞

挺新疆棉！歐陽娜娜、許光漢、彭于晏都解約

即／伊朗射飛彈　擊中以色列貨船

獨／落跑越南妻「口紅塗衛生棉」拒行房

杜汶澤逆風酸「我穿NIKE我驕傲」

正妹PO「孫生私訊搭訕截圖」公審！本尊反擊了

KTV慶生撒冥紙　4人穿麻衣跪地上爬！

身分證拿來！「中3碼」玩劍湖山99元

長榮貨輪堵貿易要道「天價賠償金」曝光

驚覺被劈腿！她衝教室連甩「三秒男」3巴掌

19歲男撞爛500萬保時捷　爸現場苦笑

借200看病遭拒後「死在家中」！鄰居超內疚

薔薔「胸前兩點」走光！鳳梨臉紅起生理反應

陳奕迅挺新疆棉＋1　發聲明切割adidas

肉墊被嫌乾　抹神油變美味烏魚子

五股凌晨驚傳爆炸　鄰驚27歲男「手指炸剩1根」

更多

最夯影音

更多
信「一晚戰四攤」醉癱辣妹胸前取暖！　酒後靠胯間…十指交纏全被拍

信「一晚戰四攤」醉癱辣妹胸前取暖！　酒後靠胯間…十指交纏全被拍
夫盼落跑的「憤怒鳥新娘」回家　她用口紅塗衛生棉裝月經拒行房

夫盼落跑的「憤怒鳥新娘」回家　她用口紅塗衛生棉裝月經拒行房

越南「憤怒鳥新娘」6天就落跑！　純情男懸賞1萬元尋妻：擔心她

越南「憤怒鳥新娘」6天就落跑！　純情男懸賞1萬元尋妻：擔心她

薔薔合體鳳梨叔薯...阿虎：有點吃醋！　擺脫禿頭！他自喻是「火雲邪神→奶油小生」

薔薔合體鳳梨叔薯...阿虎：有點吃醋！　擺脫禿頭！他自喻是「火雲邪神→奶油小生」

被聯結車擦撞「失控跌落大圳溝」 轎車泡水...駕駛抱狗站車頂求救

被聯結車擦撞「失控跌落大圳溝」 轎車泡水...駕駛抱狗站車頂求救

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面