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復古達人翻攝圖鑑接案挨告…收藏家氣炸：保證不用又一直用！閉門協商結果曝

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記者羅志華／台北報導

知名復古設計師張信昌，引用「台灣古董雜貨珍藏圖鑑」中黑松、味王等招牌照片做設計，承攬傳藝中心、環球購物中心及日藥本舖設計案，胡姓圖鑑版權所有人經朋友告知後，氣得控訴張男侵害著作權、求償300萬元，北院6月10日開庭，請來拍攝圖鑑的攝影大師劉信佑作證，雙方經半小時協商達成和解，內容對外保密。

▲復古達人侵害著作權挨告 。（圖／記者羅志華攝）

▲胡姓收藏家（黑衣）花錢製作圖鑑，卻被張男引用在設計內去接案，氣得提告。（圖／記者羅志華攝）

劉信佑證稱，當時他與果實出版社合作，拍攝一系列的圖鑑書籍，照片版權原本都是歸出版社所有，但「台灣古董雜貨珍藏圖鑑」一書中的照片，卻是特別讓胡姓收藏家持有版權，且當時拍攝物件不少、難度很高，令他印象深刻；劉信佑於庭上，細數當時拍攝的所用的工具、費的功夫、以及運用專業知識克服的種種細節，並表示胡男於3月份，又找他簽了份版權協議，由於當時他已將底片都給了胡男，與果實出版社王姓前負責人確認沒問題後，便簽下協議。

胡姓收藏家表示，2014年他就抓包過張男拿圖鑑去做設計，當時張男應允不會再用、以公益捐方式與他和解，不料之後朋友告知圖鑑又遭盜用，他才驚覺張男又拿他的圖鑑做設計去承攬案件、100多件設計裡有29件引用圖鑑，要求以一張照片5萬、6張30萬、加計10倍懲罰性賠償，求償300萬元，更氣得對張男表示「之前你公益捐道歉，之後又用、想說沒被抓到沒關係，被抓後又丟個20萬想和解，根本欺人太甚！」

▲復古達人侵害著作權挨告 。（圖／記者羅志華攝）

▲復古達人張信昌（粗框）一度覺得50賠償金太高，在與胡男閉門協商後達成和解 。（圖／記者羅志華攝）

張男表示，他使用照片時不知道侵權，且設計用的都是同一張，只是成品分布在不同地方，向黑松詢問後，對方也說圖鑑裡的招牌，是他們以前用的、版權也歸他們所有，在本案發生後，他已將過去的存檔重新畫過，保證未來不會再侵權，希望能與胡先生和解。

法官提出張男賠償50萬元的和解條件，胡姓收藏家勉強答應，但張男覺得負擔太重想殺價，雙方僵持下一度休庭討論，最後在不公開協商約半小時後，雙方達成和解。

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