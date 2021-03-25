徐國勇：數位身分證「朝制定專法方向走」　目前沒有時間表

記者楊蕓／台北報導

數位身分證因資安尚有疑慮，內政部在今年1月宣布暫緩。監察院24日調查報告指出，內政部推動換發數位身分證，付出互信基礎不足等重大社會成本，內政部身為主管機關，難辭其咎，應徹底檢討相關法制、社會參與機制。對此，內政部長徐國勇25日受訪時表示，尊重監院報告，接下來會朝制定專法方向走，目前立法程序準備已在進行中，至於何時完成「現在還沒有時間表」。

▲內政部長徐國勇出席立法院內政委員會。（圖／記者屠惠剛攝）

徐國勇25日今日上午赴內政委員會報告並備質詢，會前受訪時表示，目前數位身分證還是會朝制定專法的方向走，現在由副院長沈榮津召集財政部、國發會、內政部、資安處研討，做立法程序準備，都在進行中，「現在還沒有時間表。」

徐國勇表示，對於監察院報告內容都尊重，但裡面採購過程一切合法，對於社會溝通他也持肯定態度，至於監察院有建議溝通方式可以再更有效率，內政部會朝著這個方向去做。

對於內政部已發包下游業者印製空白數位身分證3000萬張，以及採購相關設備，產生呆帳疑慮，徐國勇澄清，沒有呆帳的問題，機器設備因為延後當然產生維修費用，保持良好狀態，這些設備以後還是可以用，內政部會依照契約來進行。

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