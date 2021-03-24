數位身分證暫緩爆3億公帑付諸流水　內政部否認：依契約辦理

▲數位身分證。（圖／翻攝自內政部官網）



記者陳家祥／台北報導

數位身分證因資安尚有疑慮，內政部在今年1月宣布暫緩。但相關的原物料如空白晶片卡等，已發包下游業者採購3000萬張，印製設備也因政策喊卡空轉，目前中央印製廠已在精算合約，預計7月要求內政部給付。數位身分證政策臨時喊卡，但投入超過3億購買的機器與物料成本，恐由全民埋單。

行政院本規劃在今年7月全面換發數位身分證，先由澎湖縣、新竹市及新北市小規模試辦。但行政院長蘇貞昌在1月行政院會聽取內政部「數位身分識別證New eID換發檢討評估」報告後表示，由於自我資訊保護及要求提高，在聽取各界意見與指教後，他同意內政部提出的暫緩數位身分證發行計畫。

對此，內政部24日澄清，否認有呆帳問題，並將依行政院指示，在專法制定後，依法辦理。內政部表示，中央印製廠已在暫緩期間建議印製設備採最低運量維護，且該廠與東元電機均可配合政策暫停執行。有關最低運量維護增加之必要費用，內政部將與中央印製廠依契約規定辦理。

數位身分證換發政策總計畫原編列48.9億，由東元電機去年2月以32.9億得標。內政部在110年度編列8億6796萬元，在行政院暫緩執行後，立法院朝野協商決議刪除6億，僅維持人事運作與機器維護所需經費。