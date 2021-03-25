政院修法職災給付投保薪資70%　賴香伶：應提高到100%

▲民眾黨立委賴香伶。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院會25日上午通過「勞工職業災害保險及保護法」草案。對此，民眾黨立委賴香伶提醒，很多民眾過著「斜槓」人生，身兼外送、攝影、營建點工、水電、飲食販賣…等多種工作，各工作的保險費率不同，政府應提供簡單便利的途徑，讓斜槓工作者也能及時投保。

賴香伶表示，行政院自民國103年提出版本未通過後，今天終於再度提出草案，但政院版的傷病給付不足，職災補償差額仍可能造成勞資爭議、訴訟，不僅無法降低各地職災爭議，勞方更可能因此求償無門。

賴香伶指出，政院版規定對於無一定雇主或自營作業勞工投保，限制由雇主或職業工會投保，也未能規定雇主所僱勞工「應」一律投保，很多人過著有多種工作的「斜槓」人生，可能身兼外送、攝影、營建點工、水電、飲食販賣…等多種工作，而各工作的保險費率不同，政府應提供簡單便利的途徑，讓斜槓工作者也能及時投保。

賴香伶說，政院版規定職災傷病給付為平均投保薪資70%，剩餘的30%，依法仍需由勞工向雇主請求，這也導致勞資爭議不斷、關係裂痕，這也是地方政府勞資爭議案量長年不斷攀升的原因之一，「職災傷病給付提高至投保薪資100%，可以徹底解決問題，也能降低雇主的營業風險，保險來分攤還可以抵充法定雇主責任，一舉數得」。

「民眾黨主張應將至少10%的職業災害保險年度應收保險費作為職災預防、勞動力重建之用途，但政院版並未訂定下限，未能積極確保職災預防及災後勞動力重建的財源。」賴香伶指出，目前地方政府也有職業病認定機制，若民眾對於申請職災保險給付時的處分和爭議審議結果不服，應可直接申請鑑定，而非政院版規定只有勞保局能申請鑑定。

賴香伶說，新法草案第13條規定保險效力自到職當日起算，解決過去雇主未幫勞工加保造成勞工領不到保險給付的問題，政院版此部分值得肯定。

而此次修法也修改第92條規定處罰10萬元至300萬元罰鍰，只剩2萬元至10萬元罰鍰，賴香伶直言實在過低，應維持勞動部草案的罰鍰數額，才能達到督促雇主誠實為勞工投保的目的，也對守法為勞工加保的雇主比較公平。