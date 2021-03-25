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公墓試槍卻打中麻吉險害命！送醫傷口露玄機　持槍男超慘下場曝

▲吳姓男子去年5月間非法持有改造槍彈，與陳姓友人在桃園市大園區公墓試槍時，不慎誤擊陳姓友人大腿，送醫急救險送命。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲吳姓男子去年5月間非法持有改造槍彈，與陳姓友人在桃園市大園區公墓試槍時誤擊陳姓友人大腿，送醫急救撿回一命。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者沈繼昌／桃園報導

吳姓男子去年5月間偕同不知情陳姓友人，將非法持有改造手槍與子彈至桃園市大園區某公墓進行試槍，卻不慎誤擊陳姓友人大腿，導致血流如注被送醫急救，醫院發現是槍傷通報警方到場，吳男坦承持有槍彈與試槍誤擊之事實，警方起出吳男非法持有之改造槍枝與4發子彈，經刑事局鑑定確有殺傷力，桃檢25日偵結起訴。

檢警調查，57歲吳姓男子在去年5月1日下午2時30分許，由不之情陳姓友人陪同至桃園市大園區某公墓內進行試槍，卻不慎誤擊陳男大腿，導致其血流如注，吳趕緊請救護人員送醫急救，院方發現是槍傷立即通報警方處理；員警到場後詢問陳男槍傷原因，陳指稱是吳男在試槍時誤擊造成，警方循線起獲1把9釐米改造手槍與4發子彈等證物。

吳男在偵訊時坦承非法持有改造手槍與子彈，辯稱是2000年間從李姓友人位於新北市五股區住處取得改造手槍，後來放置於台東縣住處，去年再轉至新北蘆洲區住處，案發當天由陳帶至桃園市大園區某公墓進行試槍時誤擊陳男大腿；警方將改造槍枝與子彈送往刑事局鑑定後確認有殺傷力之事實。檢方根據警方提供現場照片與陳男醫院驗傷診斷證明等資料佐證，確認吳男犯行明確，偵結依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌將吳提起公訴。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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