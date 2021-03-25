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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

新娘慘遭證婚人「當眾硬上」！新郎圍觀大笑　推倒強吻畫面曝

▲▼噁心婚鬧斷不掉。（圖／翻攝自影片）

▲證婚人強吻新娘。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸婚禮的習俗尺度常惹非議，不僅玩很大還很低俗，儘管屢次挨批但許多新人結婚仍常見「變態橋段」。一微博網友近日再次上傳一段「荒淫婚鬧」的影片，影片中，新娘竟當場慘遭證婚人的強壓、熱吻。而新郎目睹全程，竟毫無反應，根本沒阻止，甚至還一臉大笑。

微博網友「裝逼翻車現場」12日PO了一則影片，配文「？？？？？？？？？」。影片中，在一對新人的結婚儀式上，一名身穿帽衫的男證婚人雙手用力壓著兩人的頭進行對拜，沒想到，他下秒突然把目標對準新娘，竟當場強壓親吻女方。新娘雙手抵住對方苦苦掙扎，但終因力氣不敵，最後慘遭強吻5秒。

▲▼噁心婚鬧斷不掉。（圖／翻攝自影片）

▲新娘慘遭強壓。（圖／翻攝自影片）

新郎目睹全程，但弔詭的是，他竟然根本沒有上前阻止，甚至還在猥瑣大笑。此外，當時周圍還有一群親友圍觀，但大家都在看熱鬧，一臉笑瞇瞇。

網友看後氣炸狂噴，「這新郎還慢悠悠晃過去看起來完全無所謂？？？？？快逃吧姐姐」、「這又是哪裡的陰間民俗呀」、「太惡臭了，腦子有骨灰吧」、「這婚還結得下去？！」、「一天一個恐婚小妙招」。

▲▼噁心婚鬧斷不掉。（圖／翻攝自影片）

▲猥褻者長這樣。（圖／翻攝自影片）

此前，為了打擊惡俗婚鬧，山東鄒平日前規定，嚴禁在婚慶中「強行親吻、摟抱或採取其他方式，侮辱、猥褻新娘、伴娘」。根據公告，違者由公安機關視情節依法予以治安處罰，構成犯罪的追究刑事責任。

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