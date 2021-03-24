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98萬婚禮費夫家全包！準新娘再討56萬聘金　見1要求嗆悔婚

記者黃翊婷／綜合報導

「婚禮很重要是女生一生一次，也是最美好、最棒的時候。」一名人妻日前在臉書PO文抱怨，想要舉辦一場中等水準的婚禮，預計花費98萬元，聘金也是照行情拿56萬元，沒想到竟然被夫家嫌貴，氣到後悔答應結婚。不過，大多數網友看完全文，卻都選擇力挺男方，並留言反酸女方要求太過火，「妳是鑲金嗎？還是嫁妝是一棟房子？」

▲▼聊是非用圖,囍,結婚,門當戶對,條件。（圖／視覺中國CFP提供）

▲原PO想要辦一場中等水準又精緻的婚禮。（示意圖／CFP，與本文當事人無關）

原PO在臉書「靠北婚姻2.0」匿名投稿抱怨，內容提到，她想要舉辦一場中等水準的婚禮，精緻、不失禮又不會讓人說閒話，鮮花布置、攝影師、主持人、樂隊、禮車、紅毯、新祕等等，預計花費98萬元，扣掉紅包收入，應該只需要支付30多萬元。

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「我爸媽說我們這邊紅包都給你家（夫家），所以婚禮女方不支付任何費用。」原PO表示，男方一聽要全額負擔婚禮費用，竟然一直抱怨花太多，還連帶責怪聘金拿太多，但她覺得30多萬元的婚禮已經很便宜了，聘金也是照行情拿56萬元，不懂夫家到底是在嫌什麼。

最後，夫家表明，如果要他們拿出56萬元的聘金，女方就要幫忙支付婚禮費用20萬元。原PO氣得直說，「婚禮本來就是男方出錢，怎麼能叫女方出錢？」男方竟然還要找媒人婆去溝通，讓她很心寒，「然後又說我家餅錢12萬元太多，嫌餅錢我們要太多，那結婚後各筆花費你一定會不斷找理由拒絕，然後要我自己想辦法，我開始後悔了。」

聘金、結婚、提親。（圖／資料照）

▲原PO要求男方拿出56萬元的聘金。（示意圖／ETtoday資料照，與本文當事人無關）

不過，大多數網友看完原PO的抱怨文，卻都選擇站在男方這一邊，並留言反酸女方的要求太過火，「妳是鑲金嗎？還是嫁妝是一棟房子？這應該沒多少人結得下去吧」、「如果想要豪華婚禮，自己貼一點，或請父母贊助一點，不能什麼都要求男方，這樣聽起來，我覺得男方挺可憐的」。

也有網友留言勸道，「婚禮要看雙方財力、能力來辦，不是為了滿足一方而辦，不要再拿什麼一輩子一次來當藉口了，因為妳堅持到妳想要的，可能也毀了跟夫家的關係和老公的感情」、「其實可以節省一點，婚後還有很多開支，能省先省一些。不如紅包分開收，再用各自收的禮金平均分擔婚禮費用」。

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