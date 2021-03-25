衝自助餐嗨喊「阿姨妳不是說有脫褲」　熟客曝2字真相笑翻網友

記者黃翊婷／綜合報導

一名網友24日在臉書「爆怨公社」PO文分享自己的糗事，內容提到，因為很喜歡吃腿庫，前兩天自助餐阿姨說老闆要滷來當主菜，24日中午他馬上跑去買，結果卻當著所有客人的面脫口喊出，「阿姨，妳不是說有『脫褲』，怎都沒看到啦！」

▲自助餐阿姨偷偷告訴原PO有腿庫可以吃。（示意圖／ETtoday資料照，與本文當事人無關）

原PO提到，自助餐阿姨記得他喜歡吃腿庫便當，剛好老闆要買腿庫回來滷，可能會做成主菜賣，於是好心提醒他這幾天多注意一下，24日中午他開心去買飯時，卻沒有看到心心念念的腿庫。

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原PO說，當時沒看到菜，但有看到阿姨，竟然忘情到當場脫口說出，「阿姨，妳不是說有『脫褲』，怎都沒看到啦！」其他夾菜的客人們一聽，瞬間全部看了過來，正要換菜盤的阿姨也停止動作，他這才驚覺說錯話。

全場大約沉默3秒鐘後，阿姨率先笑了出來，還一邊敲打原PO的手臂一邊笑罵，「我是嘎你貢腿庫，捨咪脫褲啦，歐白貢。（台語，我是跟你說腿庫，什麼脫褲啦，亂講。）」他也回答，「某啦！阿姨我貢太快啦！我是貢腿庫啦！啊啊啊，歹勢啦！（台語，沒有啦，阿姨我講太快啦！我是說腿庫啦！啊啊啊，不好意思啦！）」

原PO坦言，鬧出這樣的糗事，這週他大概會換一間餐廳吃午餐了。其他網友看完全文，紛紛留言調侃他，「脫褲是另外的價錢了」、「隔天阿姨滷整鍋等你」、「差點上演阿姨我不想努力了」、「吃重鹹哦」、「阿姨都知道偷偷告訴你了，你應該也要偷偷跟阿姨說啊」。