經濟復甦樂觀訊號沒用？　美股再收低

▲美股3大指數賣壓收低。（圖／達志影像／美聯社）
文／中央社紐約24日綜合外電報導
投資人不顧美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）與美國財政部長葉倫（Janet Yellen）就經濟復甦釋出的樂觀訊號，美股3大指數延續昨日賣壓收低。
道瓊工業指數小跌3.09點或0.01%，以32420.06點作收。
標準普爾500指數下滑21.38點或0.55%，收3889.14 點。
科技股那斯達克指數挫跌265.81點或2.01%，收12961.89點。
▲美股3大指數賣壓收低。（圖／達志影像／美聯社）
文／中央社紐約24日綜合外電報導
投資人不顧美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）與美國財政部長葉倫（Janet Yellen）就經濟復甦釋出的樂觀訊號，美股3大指數延續昨日賣壓收低。
道瓊工業指數小跌3.09點或0.01%，以32420.06點作收。
標準普爾500指數下滑21.38點或0.55%，收3889.14 點。
科技股那斯達克指數挫跌265.81點或2.01%，收12961.89點。
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]※
讀者迴響