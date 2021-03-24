42級側風吹襲！長榮貨運巨輪擱淺蘇伊士運河　8艘拖船都拖不動

記者賴文萱／台北報導

長榮海運超大型貨櫃輪長賜號（Ever Given）23日發生意外卡在蘇伊士運河，導致連接歐亞南北雙向水運的蘇伊士運河交通嚴重阻塞。對此，交通部航港局回報，該船因為昨日遇到42級側風吹襲導致目前擱淺於蘇伊士運河，昨天已找8艘拖船拖回原航道沒有成功，現在等台灣時間中午的高潮位再嘗試拖困看看。目前外媒都有報導，而蘇伊士運河目前也確實中斷，航港局將再追蹤回報。

交通部表示，長榮海運一艘貨櫃輪昨（23）日北向通過蘇伊世運河時，因遭遇強烈風沙暴吹襲，擱淺於運河南側入口以北6海浬處附近，交通部長林佳龍已掌握事件狀況，責成航港局了解長榮海運處理情形，並給予必要協助。

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▲長榮貨輪卡蘇伊士運河，導致雙向封鎖。（圖／推特／@alfonso_poza）

目前長榮海運除已調集8艘拖船設法脫困外，將再持續利用高潮位脫困，並已洽請專家及保險公司尋求解決方案，如脫困仍有困難，一般會考慮卸除貨載，加速脫困；航港局將持續掌握該海事案件處理情形，如有需蘇伊世運河管理單位協助事項，將透過外交單位給予協助。

交通部也表示，現正值國際貨運暢旺時期，各航商應加強船舶航行安全，會請航港局確實督導及協助航商，加強船舶航行安全。

長榮海運發出聲明表示，接獲租船EVER GIVEN的船東通知，該艘貨櫃輪於埃及時間3月23日上午8時（台北時間同日14時）左右，從紅海北向進入蘇伊士運河時，在河口南端6海浬處，疑似遭受瞬間強風吹襲，造成船身偏離航道，意外觸底擱淺。

▲長榮海運超大型貨櫃輪長賜號（Ever Given）卡在蘇伊士運河，拖船前往營救。（圖／翻攝自Twitter／@JohnnyFFace1）

長榮海運說，本公司已敦促船東回報事故原因，並與運河管理局等相關單位研擬方案，儘速協助該輪脫困。

EVER GIVEN為20,000 TEU級貨櫃輪，由長榮海運以論時傭船（Time Charter）方式承租，船員為船東公司派遣，該輪目前配置於遠東-歐洲航線。

AIS data playback of the #SuezCanal the moment things went very, very wrong for the #EVERGIVEN...and then rest of global shipping.



By @TankerTrackers pic.twitter.com/0p8icD95IR — John Scott-Railton (@jsrailton) March 24, 2021

The Suez Canal, one of the most important shipping lanes in the world, is reportedly blocked because someone accidentally got stuck with their giant container ship. The photo is unreal. pic.twitter.com/I2ACkBqPi2 — Marcel Dirsus (@marceldirsus) March 23, 2021

許多被迫卡在蘇伊士運河的貨輪船長們紛紛在推特與Instagram發出現場照片與影片，只見畫面中有多艘貨輪就這樣在海上「大排長龍」，動彈不得，場面十分驚人。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來