張鈞甯代言！vivo X60與五軸防手震X60 Pro新機4月上市

▲vivo X60 系列特色介紹。（影片／記者洪聖壹攝、製作）

特約記者洪聖壹／綜合報導

在小米11登台之後，另一間中國大陸品牌 vivo，也推出旗下 vivo X60系列新機，全新的 X60、X60 Pro 都是使用高通S870處理器，都是採用蔡司認證鏡頭，X60 Pro 更進一步搭載「微雲台2.0影像技術」、感光元件也加碼採用 IMX598，台灣由女神張鈞甯代言，vivo X60、X60 Pro 登台價18990、23990元。

▲藝人張鈞甯現身為vivo X60系列代言。（圖／記者洪聖壹攝，下同）

所有 vivo X60 系列的自拍鏡頭都是 3200 萬畫素（光圈 F/2.45），不過 vivo X60 Pro+ 的拍攝能力高出一整階，由一顆 4,800 萬畫素第二代微雲台主鏡頭（4 軸 OIS 光學防手震、114°廣角、F1.79 光圈、IMX 598 感光元件）+ 5,000 萬畫素廣角鏡頭（1/1.3 吋超大 GN1 感光元件、光圈 F/1.57）+人像鏡頭也提升到 3200 萬畫素（50mm 等效焦距、光圈 F/2.08）＋一顆 800 萬畫素潛望式鏡頭（5倍光學、60 倍超級變焦、光圈F/3.4）所組成，主打五軸光學防手震。

相較於小米11國際版的30x變焦、三星S21 Ultra 的 100X變焦，vivo X60 Pro+ 可以做到五倍光學變焦跟 60x 的數位變焦。

vivo X60、X60 Pro 差別在於前者使用全平面螢幕，後者採用雙曲面螢幕，兩者同樣配備 6.56 吋 AMOLED「挖孔」擁有 FHD+ 解析度、19.8：9 顯示比例，支援 120Hz 更新率、螢幕指紋辨識技術，國際版規格會從三星 Exynos 1080 調整為高通Snapdragon 870。

相機部分，vivo X60 配備三鏡頭，由 4,800 萬畫素第二代微雲台主鏡頭（4 軸 OIS 光學防手震、F1.79 光圈）+ 1,300 萬畫素廣角鏡頭（120 度廣角、光圈F2.2）+ 1,300 萬畫素人像鏡頭（光圈 F2.46）所組成，主打五軸光學防手震。

vivo X60 Pro 為四鏡頭，除了擁有 4,800 萬畫素微雲台主鏡頭（光圈 F1.48 ），多了 800 萬畫素潛望式長焦鏡頭（光圈 F3.4），另外一顆是 50mm 焦段的 1,300 萬畫素人像鏡頭（光圈 F2.46）。

上市情報方面，vivo X60、X60 Pro 登台價18,990、23,990元，即日起在國內四大電商平台開放預購，如果是到全台四家 vivo體驗店預購則可以得到超過萬元好禮，限量前 200 名購機還可以獲得全聯禮券 1000 元。稍早也確認將於 4 月 1 日在台上市，電信通路搭中華電、遠傳、台灣大、亞太電信都有 0 元購機方案，並於ETmall東森購物等多家電商通路開賣，詳情可到vivo官網查詢。

後續訪談過程中確認，vivo 台灣針對代言人張鈞甯的費用採取保密，不過官方有稍微透露接下來不排除安排張鈞甯與粉絲見面的機會，至於搭載高通Snapdragon 888行動平台的「超大杯」vivo X60 Pro+ 引進台灣的計畫未定。