vivo X60張鈞甯宣傳影片公開！　超大杯X60 Pro+要再等等

特約記者洪聖壹／綜合報導

就在小米公司宣布小米11國際版即將於 3 月 18 日登台之後，vivo 也公開了旗下 X60 國際版本會在 3 月 24 日引進台灣與其他海外地區，而且更進一步釋出代言人張鈞甯 Ning Chang 宣傳影片，最新消息指出，該款手機將會改搭高通S870行動平台，藉此提升消費者購機意願，至於最高階的 vivo X60 Pro+ 可能要再等等！

正如同小米11國際版，vivo X60 系列大約也是在 2020 年歲末年終之際在中國大陸亮相，主打蔡司鏡頭跟第二代微雲台穩定器，唯一可惜的地方就是 X60、X60 Pro 並非搭載最新高通S888行動平台，而是三星Exynos 1080，國際版本的 X60 系列將會改搭高通S870 行動平台。

最新推出的 vivo X60 Pro+(音Plus) 則是使用高通S888處理器。

vivo X60 Pro+，特色還是「拍攝全面進化」。先來看低光源拍攝能力，該款手機得益於 1/1.3” 大底 GN1 主鏡頭，加上加大到 f/1.57 的光圈，還有基於S888處理器的 AI 降噪處理能力，讓感光度最高可以提升140%，下方照片就是跟 X20 的一個對照結果：

下面三張照片，分別是該款手機超級夜景、超廣角夜景、全景夜景，藉此說明該款手機不管是廣角端、超廣角端的夜間拍攝能力都比 iPhone 12 系列還強。

另外該款手機的夜拍能力也呈現在等效 50mm 的人像鏡頭上，因為 vivo 跟蔡司的合作，還多了蔡司 Biotar 人像濾鏡處理，大家可以先看下方的照片：

再看規格，vivo X60 Pro+ 大小為 158.59 X 73.35 X 9.10mm，重量 190.6 克，配備 6.56 吋 AMOLED 電容觸控螢幕，最高更新率 120Hz、觸控採樣率最高達到 240Hz，搭載高通S888 行動平台，8GB、12GB LPDDR5 的 RAM、128GB、256GB UFS 3.1 的 ROM，電池容量 4200 mAh、支援 55W 快充、OTG 反向充電。

所有 vivo X60 系列的自拍鏡頭都是 3200 萬畫素（光圈 F/2.45），不過 vivo X60 Pro+ 的拍攝能力高出一整階，由一顆 4,800 萬畫素第二代微雲台主鏡頭（4 軸 OIS 光學防手震、114°廣角、F1.79 光圈、IMX 598 感光元件）+ 5,000 萬畫素廣角鏡頭（1/1.3 吋超大 GN1 感光元件、光圈 F/1.57）+人像鏡頭也提升到 3200 萬畫素（50mm 等效焦距、光圈 F/2.08）＋一顆 800 萬畫素潛望式鏡頭（5倍光學、60 倍超級變焦、光圈F/3.4）所組成，主打五軸光學防手震。

相較於小米11國際版的30x變焦、三星S21 Ultra 的 100X變焦，vivo X60 Pro+ 可以做到五倍光學變焦跟 60x 的數位變焦。

vivo X60、X60 Pro 差別在於前者使用全平面螢幕，後者採用雙曲面螢幕，兩者同樣配備 6.56 吋 AMOLED「挖孔」擁有 FHD+ 解析度、19.8：9 顯示比例，支援 120Hz 更新率、螢幕指紋辨識技術，國際版規格會從三星 Exynos 1080 調整為高通Snapdragon 870。

相機部分，vivo X60 配備三鏡頭，由 4,800 萬畫素第二代微雲台主鏡頭（4 軸 OIS 光學防手震、F1.79 光圈）+ 1,300 萬畫素廣角鏡頭（120 度廣角、光圈F2.2）+ 1,300 萬畫素人像鏡頭（光圈 F2.46）所組成，主打五軸光學防手震。

vivo X60 Pro 為四鏡頭，除了擁有 4,800 萬畫素微雲台主鏡頭（光圈 F1.48 ），多了 800 萬畫素潛望式長焦鏡頭（光圈 F3.4），另外一顆是 50mm 焦段的 1,300 萬畫素人像鏡頭（光圈 F2.46）。

目前確認登台的是 vivo X60 跟 X60 Pro，至於 X60 Pro+ 雖然陸續有媒體進行開箱評測，然而會不會有台灣上市情報，目前未知。