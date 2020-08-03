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手抖人救星！vivo推出手機「微雲台影像系統」

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▲▼vivo「微雲台影像系統」。（圖／記者邱倢芯攝）

▲vivo「微雲台影像系統」。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

對於許多人來說，使用手機拍照、錄影時如果遇到手臂震動、行走晃動、裝置在行進間的顛簸，有70%的機率會導致影像拍攝失敗，而有部分的人可能會額外使用三軸穩定器、大型雲台、腳架等來避免這樣的問題，只不過這樣就得再付出一筆成本，且每次外出時都得背上無外設備，增加自己的負重。

而vivo為了免除使用者在手機拍攝時的痛點，推出了「微雲台影像系統」；這項系統的概念，就是將以往用於專業攝影設備保持穩定的「雲台」置於手機中，成功讓手機變身成專業攝影器材，有效解決手持拍照易造成的晃動問題。

且除了解決平時日間拍攝會遇到的晃動問題外，「微雲台影像系統」也進一步地讓夜拍或動態拍攝時也能達到影響無損的效果。

▼搭載vivo「微雲台影像系統」的手機相機模組。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼vivo「微雲台影像系統」。（圖／記者邱倢芯攝）

vivo指出，現在世界已經走入了5G世代，而5G除了代表網速大幅提高之外，也意味著拍攝分享的動態影像穩定度更加重要；對於時時刻刻都要分享影像的使用者（影音創作者、網紅等）來說，不需要額外的裝備就可以穩定影像品質是再好不過的事情了。

一般搭載OIS防手震技術的手機鏡頭，防震角度為正負0.7度，而微雲台影像系統技術則為正負3度，微雲台影像系統技術的防震角度是傳統OIS光學防手震的3倍。

vivo認為，微雲台影像系統防手震可以在1/4秒快門的情況下，達到與普通OIS光學防手震1/8秒快門相同的成片，在低光源拍照的成功率是無光學防手震的12.5倍、普通光學防手震的2倍；讓重視攝影的手機使用者不論於低光源或是動態場景環境下拍攝，皆可拍攝出更好的畫質成像效果，且穩定度接近專業級雲台裝置。

據了解，目前vivo的產品當中，已導入「微雲台影像系統」的裝置為vivo X50，且目前已於中國市場推出；至於vivo X50是否有望進入台灣市場販售？對此，vivo官方指出，目前都還在規劃當中，希望今年內可以引入台灣市場。

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