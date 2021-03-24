約定1.5萬修到好！老闆拆車才告知「追加2萬」　他怒：我像盤子嗎

▲網友修機車15000修到好，同意後竟被追加2萬元。（圖／資料照片）

網搜小組／趙蔡州報導

一名網友在臉書社團《爆料公社公開版》表示，他的機車日前因為引擎故障，牽到附近一間不認識的車行修理，原本與老闆談好15000元修到好，修理過程中老闆卻突然通知「加價20000元」，他氣到立刻拒絕修理，不料老闆隨即反臉，除了當初談好的檢查費要漲價外，借他的代步機車也要立刻收回。

原PO表示，他把引擎故障的機車牽到台中某車行維修，詢問後老闆表示「如果不修就要收檢查費1500元」、「要修要15000元才能修到可以發動」，他考量後同意修理，並約定3月25日取車，老闆也好心借他一輛機車代步，不料接下來才是惡夢的開始。

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原PO離開機車行幾個小時之後，機車行老闆就突然打電話告知「15000元修不好，大約要追加約20000元」，詢問原PO要不要繼續修理。原PO聽了相當不滿，也拒絕繼續維修，不料老闆就立刻翻臉，除了原本約定好，1500元檢查費要調漲到2000元外，借給他的代步機車被要求立刻收回。

▲雙方原本約好1.5萬元修到好，不料老闆卻要加價2萬。（圖／翻攝自爆料公社）

原PO表示，機車行老闆最後告訴他，如果機車不願意修的話，除了必須支付2000元檢查費外，機車也要立刻騎回來歸還，否則就要提告他侵占，讓聽了他非常無奈，「請大家小心，現在機車行亂報價的問題，幸好當時通話有錄音，維修內容及借車也有請紙筆寫下並簽名，對方若是吿我那我也一定吿它」。

其他網友看了文章後表示「感覺是遇到黑店被坑了」、「費用一直追加，原本估價估假的」、「我最近修一台三年沒有發動過機車，車行報價全部修到好一萬以內，追加要35000，修啥鬼」、「換個曲軸跟汽門要2萬元，我還以為半顆全換新」、「我以為是修汽車，修機車何時變這麼貴的」。