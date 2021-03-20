萬華尿尿哥畫面曝光！耍無賴搞出「一堆壞事」　鄰居家人全潰敗

記者邱中岳／台北報導

北市1名男子曾在社區管理員室打手槍，又偷走書店3千本書，更曾在搭電梯時小便，據悉，該名男子因在家要錢不成縱火，家屬申請保護令「只能進去換衣服、洗澡」，所以只能以管理員室為家。

據了解，22歲的王姓男子，在中山區的大樓做了許多荒唐事跡，除了在管理員室打手槍、動手打管理員甚至偷翻住戶信件，還涉嫌偷走書店3千本書變賣，讓附近住戶苦不堪言。

▲王男在家縱火向哥哥索討金錢買彩券，家屬向法院申請保護令。（圖／記者邱中岳翻攝）

附近住戶指出，王姓男子2月時曾經向24歲的哥哥要錢不成，竟然在家裡縱火燒「藥袋」，企圖威脅哥哥，最後被母親趕出來，並申請家暴令，所以王姓男子只能將管理員室當家。

但家暴令規定王姓男子「每天可以回家換衣服洗澡」，所以常常趁隙向哥哥索討金錢到彩券行玩遊戲，如果哥哥不從就會在家大鬧，甚至還在門外縱火想逼哥哥開門，最後被警方當場制止，依公共危險罪嫌送辦。

▲王男還在大樓電梯小便，讓住戶感到相當傻眼。（圖／記者邱中岳翻攝）

王男的行徑還不只一樁，在大樓搭電梯時還當著監視器下「小便」，結束後離開電梯，造成後面進來的1名男子當場傻眼，還閃過地上的尿液搭電梯，附近鄰居也是感到相當無奈。

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