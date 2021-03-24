樂天女孩扛鄭文燦　鄭運鵬曝「老婆軍令」：你不准被抬喔

▲民進黨立委鄭運鵬。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

中華職棒樂天桃猿隊23日舉行桃園主場開幕戰，桃園市長鄭文燦前往桃園國際棒球場出席開幕活動，在7局下半，鄭文燦到一壘側看台與啦啦隊一起應援，得分時現場播放「抬棺舞」音樂，而9位樂天女孩合力將他抬起慶祝。而在一旁直擊鄭文燦被抬的民進黨立委鄭運鵬，24日透過臉書分享「老婆軍令」，明確下達「不可以被抬」的指令，以及「何時回來」的訊息。

桃園市長鄭文燦23日晚間為桃猿主開幕戰開球，並且全程觀賽，在7局下半的時候上場與啦啦隊一起加油，因為慶祝主隊桃猿在該局攻下3分，9個樂天女孩甚至興奮到把鄭文燦扛到肩上慶祝。相關影片在網路上瘋傳，讓不少網友感到羨慕直呼「我要選了！」

▼鄭運鵬也拍下了鄭文燦被樂天女孩抬起來的影片。（圖／翻攝自鄭運鵬臉書）



7局下半樂天桃猿一舉攻下3分，讓主場球迷全都為之沸騰，8位啦啦隊樂天女孩也興奮地把鄭文燦扛上肩，背部還直接躺在陳伊的胸口上，不過身材纖細的陳伊要負責支撐鄭文燦上半身的重量，也顯得相當吃力表情逐漸母湯，幸好團長宋城希及時支援，扛住另一邊的肩膀，才整個把市長的上半身穩穩撐住。

民進黨立委鄭運鵬在現場也拍下這段影片，並PO在臉書上表示，「要當桃園市長的人，大概都是為了這個吧」！接著，他又在臉書分享媒體的報導截圖，質疑媒體稱鄭文燦體重只有80公斤。

有趣的是，鄭運鵬還曝光了與太太的訊息對話，「老婆軍令」明確下達不可以被抬的指令，同時還問他「何時回來」，而鄭運鵬則回給老婆「輪不到」。他在發文中說，「家教好不好，在同一個現場就知道」！

▼民進黨立委鄭運鵬在臉書分享「老婆軍令」，要求他不可以被樂天女孩抬。（圖／鄭運鵬臉書）

