台帛旅遊團「機場動線規劃」完成！　非管制區等採檢、免稅店分開逛

▲帛琉牛奶湖。（圖／記者蔡玟君攝）



記者嚴云岑／台北報導

台灣、帛琉旅遊泡泡正式成行，4/1將由旅行團組團前往帛琉。中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，昨天已完成機場動線初步規劃，旅客在早上8點報到後，會依照團體旅客進行整團採檢，拿到實體檢驗證明後，才會整團做Check-in動作，所有檢驗程序會在登機前2小時完成程序，團客出入境都會與其他航班旅客作分流，包括免稅店也是「分開逛」。

首發團規劃於4/1首航，初期由華航提供每周兩班服務，周四、周日飛航。華航表示，將提供機位予長期合作帛琉航線的旅行業者，儘速由旅行社包裝銷售帛琉旅遊產品，在符合政府防疫政策下，提供旅客安全便捷的旅遊服務。

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據悉，包括雄獅、東南、康福、易遊網、巨大、百威、KKday等多家旅行社均在第一波名單內，不過，目前行程需待帛琉官方確認後才能執行。

陳宗彥提到，因應台帛旅遊泡泡，交通部昨天在機場做動線初步規劃，在機場非管制區部分規劃2處讓團課等候休息，昨天進行作業檢討後，觀光局也會與旅行業者做細節溝通，等待4月1日首批旅客前往帛琉。而據瞭解，第一批承辦的幾家旅行社，都已達到候位狀態。