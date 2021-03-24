輕微發燒、手臂痛　陳時中再曝「疫苗副作用」：抬手有點緊繃

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中22日一早到台大醫院施打新冠肺炎AZ疫苗，昨透露施打後有點輕微發燒。今在記者會上再度被關心身體狀況，他坦言「施打後一小段時間有點發熱，但是非常微弱的反應，現在已經還好了。」

陳時中22日一早7時34分抵達台大醫院準備接受第一劑AZ疫苗施打，施打前受訪表示，今天來主要是為接種AZ疫苗，院長願意帶頭施打，讓國人更安心，自己會陪同一起，希望一切順利。施打後也親自召開記者會，並坦言背部有點痠痠的，之後也在昨晚透露，回家後有點輕微發燒。

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陳時中今也再度談到施打後身體狀況，他直言「我大概算是正常的，那天剛打完，手臂有點怪怪，大概是心理作用，晚上10點有點熱熱的，當時量體溫是37.1度，晚上12點再量是37.4度，隔天剩下大概36.4度，現在體溫都在範圍裡面，只有一小段時間覺得有點發熱，但是非常微弱反應

陳時中表示「昨天手臂有點痛，抬的時候有點緊繃，今天大概沒什麼感覺，要壓到的時候才會有點感覺痛痛的，現在已經還好了，一般本來就會有這類反應，大家請放心，這沒有問題的。」