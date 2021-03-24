快訊／香港、澳門即日起暫停BNT疫苗接種

▲BNT新冠疫苗。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

香港社區疫苗接種中心今（24）早決定，即日起暫停施打德國BioNTech生產的mRNA新冠疫苗，直至另行通知。另外，澳門也於今早宣佈立即暫停接種BNT疫苗。

據《香港01》報導，對於此次暫停BNT疫苗接種，港府表示，將稍後公佈詳情。

澳門方面則稱，今早收到復星實業(香港)公司的書面通知，由於近期注意到多個與批號為 210102 的德國BioNTech生產的mRNA新冠疫苗 Comirnaty®️（有效期至 2021 年 6 月）西林瓶封蓋有關的包裝瑕疵，BioNTech 和復星醫藥已發起對該問題的原因調查，須立即暫停接種。

由於澳門引進的mRNA疫苗全部屬於該批次，即日起暫停接種，直至另行通知；今日起已預約接種mRNA的市民無需前往接種站接種。

▲香港疫苗接種中心。（圖／路透）

香港公務員事務局局長聶德權23日稱，會繼續放寬可以接種疫苗的優先群組，包括全港30歲以下市民，最終目標是16歲以上市民都可以參與接種，當局有決定時會適時公布。

據悉，香港新冠肺炎疫苗接種計畫於上月26日正式展開，踏入23日是第26日。港府公布數據，截至23日晚上8時過去24小時，共約23, 400名市民接種了第一劑疫苗，累計約403,000名市民已接種第一劑疫苗。

另外，22日共有20例接種疫苗後送院個案，接種BNT及科興疫苗分別有13例及7例，其中15例已經出院，3例留院觀察，2例不遵從醫生勸告自行出院。其中一名20歲女子接種BNT後失去知覺及感到腹痛，需留院觀察；一名28歲男接種BNT後昏厥，經治療後已經出院。另有一名64歲女子接種科興後，右眼視野收窄約10分鐘，現已經出院。