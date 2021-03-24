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40公斤正妹大胃王路路爆職災！「整口爛牙」貧血加劇　無法再大吃

▲▼大胃王路路出席公益記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲大胃王路路花費數十萬元重建牙齒。（資料圖／記者周宸亘攝）

記者崔子柔／綜合報導

只有40公斤卻非常能吃的大胃王YouTuber「路路LuLu」擁有一票粉絲，她過去常參加大胃王比賽、開吃播，但因為身體逐漸出現牙痛、貧血等職災警訊，讓她不斷嘗試轉型，最近也和YouTuber瑀熙（Yuci）合作開了Podcast節目《LUCI Tea Time》。

路路在去年的影片中透露，當大胃王已經造成職業傷害，她開始瘋狂看牙醫，有次突然下顎痛到無法忍耐，就診時竟被診斷整口牙齒的神經要抽光，醫師也說要她停止做大胃王才會幫她醫治，不然治療也沒有用。

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▲路路爆職業傷害。（圖／翻攝自路路臉書）

▲路路已開始克制食量。（圖／翻攝自路路臉書）

路路想著自己大胃王的形象已經定型，但除了牙齒之外，身體也有出現其他警訊，像是習慣性偏頭痛、貧血狀況加劇等，讓她決定還是得慢慢轉型。

路路最開始是被YouTuber三原慧悟在參加大胃王挑戰時發現，透過網路聯繫合作後，首支影片「在士林夜市吃5000元」讓她瞬間火紅，該影片累積至今已超過378萬次瀏覽，她隨後也建立起自己的頻道。

路路現在為了身體健康著想，不斷在調整自己的飲食習慣，試著讓頻道轉型，近日也和好友瑀熙一起合作Podcast節目《LUCI Tea Time》，分享生活經驗。

▼瑀熙、路路。（圖／好好聽FM提供）

▲▼ 瑀熙、路路。（圖／好好聽FM提供）

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