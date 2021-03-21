iPhone 11沉湖底6個月…意外撿回竟能正常使用！　失主接通知嚇壞

▲潛水員克萊頓撿到這台iPhone 11。（圖／翻攝自YouTube／Aquatic Monkey）



記者張方瑀／編譯

加拿大一名潛水員日前在一座湖底發現一台蘋果iPhone 11，當他將手機帶回家清理後，竟發現手機還能繼續使用，他也立刻聯繫失主。失主接到通知後，還誤以為是惡作劇，因為手機是6個月前意外掉進湖裡，看來蘋果手機比官方聲稱的還要更防水。

加拿大潛水員克萊頓（Clayton Helkenberg）月初在哥倫比亞省哈里遜溫泉（Harrison Hot Springs）潛水時，在湖底找到許多遺失物，包含太陽眼鏡、水壺等，甚至還有一台iPhone 11。他回家將手機清理乾淨後，突發奇想將手機充電，沒想到手機居然還能正常運作，便立刻立即連絡失主，希望失主能將手機取回。

▲清理充電後竟還能正常使用。（圖／翻攝自YouTube／Aquatic Monkey）



這台iPhone 11的擁有者是來自溫格華的喬達斯（Fatemeh Ghodsi），她接到通知後感到相當意外，甚至一度以為是惡作劇電話，因為這台手機是2020年9月遺失，當時她和朋友在該處乘坐遊艇，「我當時有點失去平衡，手機就掉進水裡了，工作人員跟我說不可能找到，我也完全接受它就此消失，我真的太震驚了。」

據了解，蘋果官方聲稱iPhone 11的防水性，約可讓它在1.5公尺深的水中泡上半小時，但從這個例子看來，它的防水性可能比蘋果公司預期的還要更好。

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