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全聯特價品藏陷阱！鮮乳「2瓶322元」她差點中招　網：考我數學？

▲▼細算後發現沒比較便宜。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實説）

▲細算後發現沒比較便宜。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實説）

記者黃可昀／綜合報導

超市時常會有折扣優惠，尤其生鮮食品常常可撿便宜，但選購前還是得仔細算一下金額，別太相信活動上的特價數字，否則有可能鬧出笑話！一名女子昨天上午逛全聯，發現鮮乳正在做2瓶折扣，本來有點心動想買，結果細算了一下忍不住笑出來。

原PO在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」表示，她買鮮乳時發現1857ml促銷價161元，一次買2瓶還能再享有回饋價「2瓶322元」，但就在放入購物車前，她快速計算一下這樣能省多少，結果卻發現322元除以2就是161元，和直接買1瓶的價格沒有差別，根本沒省到，「差點腦波弱買兩罐！」不知道是賣場人員標示錯誤，或是另類的行銷方式，實在好氣又好笑。

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▲▼細算後發現沒比較便宜。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實説）

▲其他賣場或分店還是有特價。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實説）

網友留言，「是在考我數學嗎」、「猴～抓包」、「這個算佛心的，我看過兩件還比一件貴的，笑死根本強盜阿」、「全聯應該是適合數學白痴去練習的好地方」、「好啊好啊，都欺負我們這種貪小便宜、心算又不好的婆媽啊」、「4瓶只要$644快來買哦」。

不過，其他網友在別的地方買同款鮮乳2瓶確實有折扣，原價1瓶161元、2瓶299元，很有可能是全聯的活動已結束或該分店標示錯誤，「我家這邊的2瓶299」、「農會買2瓶299」、「今天家樂福看到二瓶299耶」。

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關鍵字：

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