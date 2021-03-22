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「迫害人權」歐盟制裁中國　北京火速公布反制措施！

▲▼中國外交部發言人華春瑩。（圖／CFP）

▲華春瑩。（圖／CFP，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

由於認定侵犯人權，歐盟昨（22）日對4名中國官員及1個實體祭出制裁。消息一出後，北京隨即做出反制，外交部發言人華春瑩宣布，中方決定對歐方嚴重損害中方主權和利益、惡意傳播謊言和虛假信息的10名人員和4個實體實施制裁。

「基於謊言和虛假信息」，歐盟22日以所謂新疆人權問題為藉口，對中國有關個人和實體實施單邊制裁。華春瑩指出，此舉罔顧事實、顛倒黑白，粗暴干涉中國內政，公然違反國際法和國際關係基本準則，嚴重損害中歐關係，「中方對此表示堅決反對和強烈譴責」。

針對歐盟祭出的制裁，北京做出反制措施，華春瑩宣布對歐方的10名人員和4個實體實施制裁，包含歐洲議會議員彼蒂科菲爾、蓋勒、格魯克斯曼、庫楚克、萊克斯曼，荷蘭議會議員舍爾茨瑪，比利時議會議員科格拉蒂，立陶宛議會議員薩卡利埃內，德國學者鄭國恩，瑞典學者葉必揚，歐盟理事會政治與安全委員會，歐洲議會人權分委會，德國墨卡託中國研究中心，丹麥民主聯盟基金會等。

華春瑩表示，上述相關人員及其家屬日後都被禁止入境中國內地及香港、澳門特別行政區，「他們及其關聯企業、機構也已被限制同中國進行往來」。

她敦促歐方認識到錯誤的嚴重性，反躬自省，糾正錯誤，不要再以「人權教師爺」自居，不要再玩弄虛偽的雙重標準，不要再四處干涉別國內政，不要在錯誤的道路上越走越遠，並警告「否則，中方將做出進一步堅決的反應」。

▲▼歐盟,中國。（圖／CFP）

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