貪官「一家六口」寄生！妻子還是市長閨蜜　嘉義市政府回應了

▲嘉義市長黃敏惠2019年赴日本考察棒球，隨行的機要吳思瑤是黃敏惠心腹，也是吳健榮的大女兒。（圖／翻攝吳思瑤臉書）

圖、文／鏡週刊

本刊致電嘉義市府市長室詢有關她的心腹吳健榮及其家人任用問題，市長室請新聞處科長左恆和回電本刊表示，相關機要任用都有人事派令，本刊詢問左科長，吳健榮的家人全都沒有國考公務員資格，都在市府上班，其中一個就是新聞處機要吳思瑤，是否有疑議？左科長表示，會再請人事單位回應，截至本刊22日晚間截稿前，嘉義市府未再回應。

知情人士指出，吳健榮「很會收」在地方傳聞已久，他的妻子嚴麗芳則是市長黃敏惠的國中同學也是閨密，對於吳的收賄傳言，相關單位卻一直苦無事證，加上吳的地方關係極佳，與警方及調查單位也都有往來，因此沒有人想得罪他。

去年嘉義地檢署接獲線報，發現吳健榮收賄事證明確，隨即展開蒐證，但深怕消息走漏，並未指揮當地警調，而是指揮廉政署的廉政官展開機密行動，不料在搜索時，還遭吳健榮當面嗆聲：「我早就料到你們會來了！」

本刊調查，吳健榮一家寄生嘉義市府，曾有地方人士向黃敏惠提出忠告，指這類裙帶用人會遭批評私相授受，已是第3度擔任嘉義市長的黃理應知分寸，但黃卻認為任用吳一家人，並沒有證據可以證明違法，以致於市長縱容吳健榮的說法，在地方早已傳開，吳卻仍肆無忌憚收賄，終至紙包不住火，遭檢方以貪汙罪嫌起訴，如今又衍生出一家6人全都寄生嘉義市政府的醜聞，已嚴重傷害嘉市府及黃敏惠的形象。



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