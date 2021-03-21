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中美翻譯大PK　美政客爆料「紫髮翻譯」惹怒拜登

▲▼2021,美國,阿拉斯加,安克雷奇,Anchorage,中美高層對話,美國國務卿布林肯（Antony Blinken）,白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）,大陸主管外交事務的中共政治局委員楊潔篪,大陸外交部長王毅。（圖／路透社）

▲2021年中美高層對話，美方外交團隊「紫髮翻譯」登上海外熱搜。（圖／路透社）

記者任以芳／綜合報導

中美高層戰略會談落幕，引發全球高度關注，就連雙方翻譯官也登上海外熱搜話題。不少外國網友稱讚中方翻譯官表現沈穩，表達精確，反倒是美方派出「紫髮」翻譯官被批評有失禮節。美國一位保守派政治活動家還在個人推特上爆料稱，拜登對此很不滿，美國國務卿布林肯因此被痛罵一頓。

▲▼中美會晤、翻譯官 。（圖／路透社/觀察者網、推特、微博）

▲美國保守派政治活動家傑克·波索比奇（Jack Posobiec）發文爆料。（圖／傑克·波索比奇推特）

據陸媒《觀察者》網報導引述指出，美國保守派政治活動家傑克·波索比奇（Jack Posobiec）發文稱，「有白宮官員向他透露，拜登對布林肯十分不高興，因為帶了一位紫色頭髮翻譯去開會。」截至目前，這位華裔紫髮女翻譯官的相關資料不多，只有網傳一張2015年出席外交場合照片，當時還是黑色長髮，一旁是中方翻譯官張京，早在2013年她已亮相重大外交場合。

▼大陸瘋傳2015年美方華裔翻譯官的樣貌 。（圖／翻攝 秦楓微博）

▲▼中美會晤、翻譯官 。（圖／路透社/觀察者網、推特、微博）

《觀察者》報導表示，舉例這次中美會晤，開場白美方超時，並對中國內外政策攻擊指責。中央政治局委員，中央外事工作領導小組辦公室主任楊潔篪隨後回應，發言結束之後，楊潔篪問國務委員兼外交部部長王毅「是否要補充說明？」

此時，中方翻譯張京，「我先翻譯一下。」楊潔篪微微一笑：「還要翻譯嗎？翻吧。It's a test for our interpreter! （這對翻譯是個考驗！）」美國國務卿布林肯接著說，「我們應該給翻譯加薪。」事後，張京專業、準確的口譯，贏引起國內外網友好奇，這位翻譯究竟是誰？

▲人大美女翻譯「小趙薇」張京　冰山美人6年後又更冷豔。（圖／視覺中國）

▲大陸美女翻譯官張京。（圖／視覺中國）

2013年大陸第十二屆全國人大一次會議舉行的一場記者會，張京首次亮相，身穿黑色職業裝，留齊肩長髮，神情專注的女翻譯，因表情冷艷，吸引了現場不少鏡頭，瞬間紅遍網絡。

報導稱，張京在杭外讀書時的高中班主任，英語老師胡躍波則說，張京是個執著、專注的人，知道自己要什麼。「她初中起就立志做外交官，想將來進入外交部門工作。高中三年她成績很優秀，完全有能力進北大、清華這樣的綜合性大學，但她選擇繼續追求夢想，保送進了外交學院。」

同樣是翻譯官，不少美國網友對美國外交代表團有「染紫髮成員」有些不滿。有網民感嘆，「難怪中方說我們毫無誠意（take it seriously）。」還有網友稱，在這種場合讓染著紫色頭髮的人士參與，會被認定為美方「軟弱」，並諷刺做出決定的布林肯，是「戰略天才」。

▼外國網友諷刺美方外交團隊。（圖／Meadowshadow推特）

▲▼中美會晤、翻譯官 。（圖／路透社/觀察者網、推特、微博）

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