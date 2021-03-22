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騎車上班「一直被拍肩膀」！人妻怕爆：有段路很陰　結局哭了

▲▼戀人，姊弟，兄妹，情侶。（圖／翻攝pakutaso網站）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者周亭瑋／綜合報導

一名人妻早上騎車上班時，一直覺得有人在拍她肩膀，由於有路段的確比較陰，讓她忍不住往靈異方面聯想，就怕碰上魔神仔，後來她下意識回頭看，才發現是烏龍一場，瞬間糗到不行。

女網友在爆怨公社提到，這兩天氣溫遽降，老妹一如往常，從婆家騎車到公司上班，同時穿了兩件外套禦寒；怎料，她在行經途中，一直覺得有人在拍她肩膀，加上他們那有段路很陰，不由得升起一股恐懼感。

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傻眼的是，當她忍不住轉頭一探究竟時，赫然發現老公的內褲竟黏在外套上。對此，原po笑噴直呼，「太難想像在她後面騎士或駕駛們的複雜心情，實在是近年來聽到最好笑的笑話，一定要分享給大家。佩服我妹的大神經跟腦補能力，她說好險不是夾到破掉的內褲。」

▲騎車上班「一直被拍肩膀」！人妻怕爆：有段路很陰　結局哭了。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲居然是老公的內褲。（圖／翻攝自爆怨公社）

超天兵事蹟戳笑大票網友，短短2小時已近萬人按讚，也紛紛回應「新款！極度害臊」、「妳沒說內褲，我還以為是包包」、「謝謝妳，星期一讓我有比較開心」、「還好不是蕾絲內褲」、「姊決定今晚也來幹男朋友一件內褲，綁在機車後面跟著風飛起來」、「2021年法國設計師西當普立斯最新力作」、「老公內褲品味很好，求哪裡買的......」。

另外，有類似經歷的網友也苦笑表示，「這件外套真的很容易沾東西，我有一次收包裹，不想穿內衣就穿外套，結果內衣勾在我背後，最後進房間才發現」、「靠北，我也曾經內褲躲在帽T的帽子裡，出門吃早餐後面有人排隊，別人跟我説時，當下很想死，內褲為什麼這麼淘氣」。

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