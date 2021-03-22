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美中阿拉斯加會晤後　加拿大前外交官康明凱被控「間諜罪」周一開審

▲▼ 加拿大公民前外交官康明凱（Michael Kovrig）及商人史佩弗（Michael Spavor）被中國政府拘留中。（圖／路透）

▲加拿大公民前外交官康明凱及商人史佩弗被中國政府拘留中。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）在中國被拘留超過2年，周一（22日）將面臨間諜罪的庭審。中國選擇在此時審判加拿大人，被外界人為是美國對中國近來的制裁與動作，以及美中外交高層在阿拉斯加的「激烈會晤」後，北京當局所做的回應。

加拿大當局應華盛頓要求，在2018年逮捕華為副董事長兼財務長、創辦人任正非之女孟晚舟，中國政府隨即在當年12月拘捕康明凱及加拿大商人史佩弗（Michael Spavor）。

路透社報導，北京當局始終否認拘捕加拿大公民與孟晚舟被捕有關係，也否認是對美加行為的政治回應，但在日前美中阿拉斯加會晤後，19日即針對史佩弗在遼寧省丹東市舉行閉門庭審，並表示會在之後做出判決。

加拿大及其他國家外交官均被以「國安因素」為由，拒絕允許出席此次庭審，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）則再次批評中國缺乏透明度，是「完全不能接受的」。

外界觀察認為，北京當局將兩人定罪的可能，可能會促使中國與加拿大談定外交協議，而據指出，中國法院定罪的可能性高達99％。

康明凱之妻納吉布拉（Vina Nadjibulla）告訴路透社，「康明凱和史佩弗是無辜的加拿大人，被捲入的更大的地緣政治分歧之中。他們被拘留是完全不公正的，我們主要還是聚焦在確保他們的自由。」

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