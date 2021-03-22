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男友給573萬聘金只拿57萬回禮　準新娘訂婚「開箱」秒報警

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

浙江省台州市張姓女子（化名）日前報警聲稱，53歲楊姓男友主動拿出人民幣131萬4520元的聘金，代表「一生一世我愛你」，並要求回禮只要象徵性給個人民幣13萬1452元就可以了，沒想到她滿懷欣喜打開裝滿聘金的行李箱，卻發現這些鈔票都是銀行人員用來練習的點鈔券。

根據《錢江晚報》報導，張女與楊男交往數個月，雙方相當投緣，並約定要在3月14日訂婚，男友甚至準備了十分體面的聘金，還說出「為了表達我對妳的愛，我會準備人民幣131萬4520元（約新台幣573萬元）的聘金，讓所有人知道一生一世我都愛妳」這樣浪漫的話，讓她感到既甜蜜又幸福。

給584萬聘金只拿58萬回禮，未婚妻怒報警。（圖／翻攝自微博／錢江晚報）

▲張女看著男友將鈔票裝進行李箱，卻沒想到這些鈔票都是假的。（圖／翻攝自微博／錢江晚報

此外，楊男還表示，不想讓女友做太多，回禮只要象徵性給個人民幣13萬1452元就可以了（約新台幣57萬元）。張女滿懷期待，13日晚間親眼看到男友將鈔票裝進粉紅色的大行李箱，上面貼了兩個紅色喜字，隔日抵達家中，便將行李箱放進衣櫃，接著她前往銀行領取「回禮」，並目送男友搭車離開。

然而，張女事後清點行李箱的鈔票時，發現裡面的百元鈔票都是銀行人員用來練習的點鈔券，這才驚覺上當，氣得在訂婚日當晚跑去報警。警方獲報後隨即展開調查，並在16日中午循線逮捕楊男，追回張女遭騙走的錢，隨後則依詐騙罪將男方刑事拘留。

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