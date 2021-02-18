新竹妹喊：想結婚！婚宴當天「帶18萬聘金」落跑…男友到飯店傻了

▲新竹妹假稱想結婚，到婚宴當天竟帶著18萬元落跑，男友到飯店見人去樓空傻眼了。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者戴若涵／新竹報導

新竹一名姚姓女子向男友假稱想結婚，雙方約定2019年9月間要在一間餐廳進行婚禮，沒想到男友婚宴當天到飯店接人，卻發現早已人去樓空，女友帶著訂婚用的六禮以及18萬元聘金落跑了，電話也不接，氣炸提告詐欺。日前法院判決出爐！

判決指出，經濟狀況不佳的姚女2019年5月間與男友展開交往，她明明不是真心想與男友訂婚、結婚，卻仍與對方約定舉辦儀式，同年6月底，她向男友佯稱，婚宴前一天希望男友能先將訂婚儀式備用的聘金18萬元、六禮等財物，送到她與父親入住的飯店讓她保管。

不疑有他的男友早早依照要求，替女友訂好了飯店房間，要讓女友好好準備隔日的婚宴，並將六禮、聘金放在房間內，不料，到了婚宴當天上午10時，男友前往飯店要接姚女前往訂婚會場時，卻發現已人去樓空，18萬元聘金也被帶走了，他急忙打電話給女友，都遭到拒接，女友也拒還財物，男友這才知道上當，決定報警提告。

新竹地方法院審理時，姚女對犯罪事實坦承不諱。法官認為，姚女不思正當途徑獲取財物，竟向男友謊稱要結婚，詐財18萬元，此舉實在不應該，但念在她最後坦承犯行，犯後態度尚可，因男友遭受感情鉅變不願意和解，最後依詐欺取財罪將她判刑4月，得易科罰金12萬元，沒收18萬元的犯罪所得。全案仍可上訴。