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台北日供新北147萬噸水　北水處：再支援外縣市4個月沒問題

▲▼翡翠水庫。（圖／記者林振民攝）

▲翡翠水庫。（資料照／記者林振民攝）

文／中央社

同舟共濟抗旱，北水處表示，台北市從去年底開始日供新北市147萬噸水，間接支援新竹、苗栗地區用水；依翡翠水庫目前有效蓄水量估計，再支援外縣市水情4個月都沒問題。

台北自來水事業處供水科長邱福利表示，北水處從去年12月底以來，每天供應約269萬噸水，其中約45%、122萬噸水是台北市使用，另外55%、147萬噸水則是新北市使用。

邱福利說明，新店區、三重區、永和區及部分中和區屬於北水處供水轄區，日用約56萬噸水。另外，北市每日透過清水幹管從淨水場運送91萬噸水到新北地區。

他指出，91萬噸水當中包含北水處常態支援台灣自來水公司第一區管理處每日10萬噸水，供應淡水、汐止地區用水，緩解新山水庫壓力；另外81萬噸水則是因應旱象，從去年12月底開始每日擴大支援台水第十二區管理處，供應板橋、新莊、蘆洲、五股、淡水、汐止、深坑等地區用水，緩解石門水庫壓力，間接支援新竹、苗栗地區水情。

邱福利說，支援新北的91萬噸清水並非直接送給台灣自來水公司，而是前38萬噸水以每度新台幣5.9元、之後每度降為3.5元的價錢賣給台水運用，雖然價錢接近成本價，仍是北水處重要的收入來源。

他估計，以翡翠水庫目前尚有2億8324萬噸有效蓄水量來看，扣除大台北地區每日178萬噸用水，北市再支援外縣市水情4個月都沒問題，且台北市樂意幫助鄰居，有什麼困難願同舟共濟，不會「擁水自重」。

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