陽明山世界級祕境！「藍寶石泉」首度開放　絕美淡藍湧泉曝光

▲陽明山世界級祕境！「藍寶石泉」絕美淡藍湧泉首度開放。（圖／北水處）



記者許力方／台北報導

台北市士林、北投區鄰近陽明山山腳處，因自來水廠管線分布，部分居民打開水龍頭流出的就是頂級水質的「藍寶石礦泉水」，因為是來自全台最優良的自來水源、號稱「亞洲第一湧泉」的陽明湧泉，如今柯市府為了搶國旅觀光客推出秘境之旅，10月起首度開放「藍寶石泉」供旅行團採線，引發網友瘋傳想朝聖。

陽明湧泉日治時期被發現，是文化局認定古蹟草山水道系統中最重要的水源，當時草山水道系統為全台第一個設置自來水水管橋的水道系統，也是唯一於系統內包含水力發電的水道，十分罕見且保存完整大部分活用水道的系統，位於北投紗帽山南麓，可從天母古道步行上山。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲水管拱橋保留原始風貌，堪稱2020網美打卡新地標。

北水處指出，陽明湧泉水源經地下泥土層、砂石層等天然過濾後，從山澗岩縫中湧出，水質潔淨、礦物質適當，無須經過處理，達到可以直接飲用的等級，且因山泉水恆溫20度，喝起來沁涼甘甜，供應附近約8000戶的自來水，居民都說，水喝起來特別甜，「不像一般的自來水」，老住戶低調享受著全台北市唯一的最頂級天然礦泉水。

北水處指出，火山礦泉的特色，就是流過岩質剛硬（不易被風化溶於水中），孔隙適切等的自然過濾地層，可提供低量的巨量元素鈉、鈣及微量元素碘、鋅。藍寶石泉位於陽明山國家公園之內，不會受到工業的污染以及密集農業的影響，自然環境優良，環境品質及水質均有國家級保障。

受疫情影響，台北不少景點不敵花東、外島「偽出國」吸引，遊客銳減，北水處首度推出好水探秘行程，分為「草山水道－陽明山藍寶石泉秘境」、「台北水道水源地－百年古蹟風華」，開放藍寶石泉給旅行團客採點探訪。日治時期考量到湧泉附近有磺氣，水管容易被侵蝕，所以用鋼筋混凝土製的水管拱橋來保護草山水道的過橋段水管，目前水管橋仍保留原始風貌，周邊高山瀑布，橋上林蔭蒼蒼，堪稱不可錯過的打卡新地標。

北水處表示，10月1日起之特定日期，開放國內旅行社預約試辦草山水道系統內陽明湧泉參觀導覽活動，因為振興國旅經濟所特別開放試辦的專案景點，並考量陽明湧泉區域為水源區，目前主要針對合法旅行社為開放窗口，以做團體聯(實)名之預約登記，並以團進團出的方式對草山水道系統進行參觀，以利現場秩序管理控制及遊客參觀動線規劃，並非委託特定旅行社辦理。►點我線上預約



►摩洛哥優油下殺5.3折！799元就能入手

▼草山水道系統十分罕見且保存完整大部分活用水道，被認定為市定古蹟。（圖／文化局）