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富爸爸拒絕出資買房！台北女氣炸「抓媽媽撞牆」　原子筆刺破頭皮

▲▼原子筆，筆。（圖／pixabay）

▲女兒拿原子筆刺破母親頭皮，還抓著母親的頭去撞牆。（圖／pixabay）

記者柯振中／綜合報導

台北市一名萬姓女子的父母坐擁許多房產，但她不滿父母拒絕出資買房，過世後還想把遺產捐出，氣得與雙親發生衝突，還拿原子筆刺傷母親的頭部。台北地院審理後，依照傷害直系尊親屬罪，判處萬女拘役60天，可易科罰金6萬元。全案仍可上訴。

依據判決書內容，萬女的父母在台北有多處房產，家境相當不錯，但父母沒有打算幫萬女出資買房，也打算過世以後，將名下的財產捐出，因此萬女、萬女的姑姑相當不滿。

萬女的父母2018年12月前往弟媳的住處收租，住在該處的萬女出來開門，進而與父親發生爭執，在後面不斷咆哮，甚至打算動手打人。

▼萬女抓著媽媽的頭去撞牆，還拿原子筆刺破母親的頭皮。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲桃園市謝姓女子去年9月間在桃園區住家與婆婆生爭執，雙方相互拉扯，婆婆指控媳婦毆打頭部等處受傷，怒告惡媳婦傷害。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

萬母看見狀況，忍不住斥責女兒「他是妳爸，妳怎麼可以這樣」，沒想到萬女因此抓狂，開始拉扯母親的頭髮，還動手揮打母親的右腦、抓著母親撞牆。

萬女對母親拳打腳踢還不解恨，拿起原子筆往母親的頭插下去，導致母親的頭皮有3公分的撕裂傷。萬母感到心寒，蒐證提出告訴。

台北地院經過審理，萬女因為細故與父母發生爭執，不理性解決問題，竟然傷害他人身體，不尊重他人身體法益，因此依照傷害直系血親尊親屬罪，判處萬女拘役60天，可易科罰金6萬元，全案仍可上訴。

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