香港建制派「撐選制」活動　聯署人數破百萬

▲香港建制派發起「撐全國人大決定・完善選舉制度」活動。（圖／路透）

記者曾俊豪／綜合報導

香港建制派發起「撐全國人大決定・完善選舉制度」活動，截至今（21日）12時30分止，已有超過100萬人參與線上聯署，目前人數達到1069378人。活動發起方另將於晚間舉行新聞發佈會，公布聯署情況。

中共全國人大會議11日通過「完善香港選舉制度」決定草案，列明選舉委員會增加到1500人，分成5個界別，包括港區人大政協及全國性團體香港成員界別。此外，立法會也將增加到90席 ，由地區直選、功能團體選舉及選舉委員會選舉產生。

▲北京透過選制改革全面掌握香港局勢。（圖／路透社）

隨後，香港建制派便宣布發起「撐全國人大決定・完善選舉制度」聯署，活動總召集人、中共全國人大常委譚耀宗表示，十分支持人大就完善香港選舉制度作出的決定，認為有利香港長期繁榮穩定，避免「黑暴」捲土重來。

此外，連線召集人、民建聯主席李慧琼則表示，民建聯充份肯定並尊重支持人大決定，相信人大通過完善選舉制度決定，可以讓香港議會生態、政治文化「由亂到治」。

▲香港特首林鄭月娥。（圖／路透）

《中新社》報導，聯署活動啟動後，建制派團體連日來舉辦各種活動，包括設置攤位向香港市民講解有關完善選舉制度的內容，現場收集市民簽名。香港特區行政長官林鄭月娥及香港特區政府多位局長也現身攤位力挺。

不過，針對選制改革，香港民主黨主席羅健熙曾公拍表示，人大修改香港選舉制度的舉動，是把過去20多年來的政制開放全部取消，抨擊當局對參選人設立資格審查機制是政治審查，限縮民主派日後生存空間。